Жители Надыма пожаловались на ремонт в городской больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на условия городской больницы, в которых вынуждены работать медики. Как видно на фото, которые показала Мария Лоншакова в соцсети «ВКонтакте», в кабинете протекает потолок.

«Посмотрите, в каких условиях работают люди и куда приходят пациенты в ЦРБ. Это 17 кабинет на первом этаже», — написала автор в группу «Злой и добрый надымчанин».

В комментариях горожане отметили, что в медучреждении постоянно идут ремонтные работы. «Сколько не бывал, там всегда ремонт. Возможно, текущий, плановый или сезонный», — добавил Андрей Маркелов. «Каждый год там что-то ремонтируют», — сообщил Андрей Петров.

В окружном департаменте здравоохранения ответили, что в 2023 году в больнице начнется капитальный ремонт. Специалисты устранят проблемы, из-за которых протекает потолок. Сотрудники больницы регулярно чистят на крыше снег. «Силами медучреждения проводятся работы по локализации и устранению последствий разрушения полотна кровли в периоды таяния снега и выпадения осадков», — ответили там.

Ранее пациентка в Тазовском районе жаловалась на условия в инфекционном отделении. В палате не было детской кроватки и было очень холодно.

Кабинет врачей в больнице Фото: пользователь Мария Лоншакова в соцсети «Вконтакте»