27 апреля 2023
26 апреля 2023

Жители ЯНАО пожаловались на условия больницы, в которых вынуждены работать медики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, больница
Жители Надыма пожаловались на ремонт в городской больнице Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на условия городской больницы, в которых вынуждены работать медики. Как видно на фото, которые показала Мария Лоншакова в соцсети «ВКонтакте», в кабинете протекает потолок.

«Посмотрите, в каких условиях работают люди и куда приходят пациенты в ЦРБ. Это 17 кабинет на первом этаже», — написала автор в группу «Злой и добрый надымчанин».

В комментариях горожане отметили, что в медучреждении постоянно идут ремонтные работы. «Сколько не бывал, там всегда ремонт. Возможно, текущий, плановый или сезонный», — добавил Андрей Маркелов. «Каждый год там что-то ремонтируют», — сообщил Андрей Петров.

В окружном департаменте здравоохранения ответили, что в 2023 году в больнице начнется капитальный ремонт. Специалисты устранят проблемы, из-за которых протекает потолок. Сотрудники больницы регулярно чистят на крыше снег. «Силами медучреждения проводятся работы по локализации и устранению последствий разрушения полотна кровли в периоды таяния снега и выпадения осадков», — ответили там.

Ранее пациентка в Тазовском районе жаловалась на условия в инфекционном отделении. В палате не было детской кроватки и было очень холодно.

Кабинет врачей в больнице
Кабинет врачей в больнице
Фото:
Потолок в кабинете
Потолок в кабинете
Фото:

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Жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на условия городской больницы, в которых вынуждены работать медики. Как видно на фото, которые показала Мария Лоншакова в соцсети «ВКонтакте», в кабинете протекает потолок. «Посмотрите, в каких условиях работают люди и куда приходят пациенты в ЦРБ. Это 17 кабинет на первом этаже», — написала автор в группу «Злой и добрый надымчанин». В комментариях горожане отметили, что в медучреждении постоянно идут ремонтные работы. «Сколько не бывал, там всегда ремонт. Возможно, текущий, плановый или сезонный», — добавил Андрей Маркелов. «Каждый год там что-то ремонтируют», — сообщил Андрей Петров. В окружном департаменте здравоохранения ответили, что в 2023 году в больнице начнется капитальный ремонт. Специалисты устранят проблемы, из-за которых протекает потолок. Сотрудники больницы регулярно чистят на крыше снег. «Силами медучреждения проводятся работы по локализации и устранению последствий разрушения полотна кровли в периоды таяния снега и выпадения осадков», — ответили там. Ранее пациентка в Тазовском районе жаловалась на условия в инфекционном отделении. В палате не было детской кроватки и было очень холодно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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