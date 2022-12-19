Температура в палате была около 16 градусов, написала женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница поселка Тазовский (ЯНАО), которая попала с младенцем в инфекционное отделение больницы, пожаловалась на условия и холод в палате. По словам женщины, ребенок из-за холода вынужден был находиться в теплых вещах, говорится в одной из групп во «Вконтакте».

«Жительница поселка Тазовский, пожелавшая остаться неизвестной, пожаловалась на условия в инфекционном отделении расположенном в п. Тазовский. Она рассказала, что поступила в отделение с заболевшим ребенком возрастом до года. В палате не было детской кроватки, температура в палате была около 16 градусов, холодный воздух пропускал через щели, которые были в стенах и потолке. Чтобы ребенок не замерз, приходилось укутывать его в одеяла, у кровати ставить обогреватель», — говорится в сообщении группы «Любимый Тазовский».

По словам жительниц поселка, обративших внимание на жалобу, ремонт не делалась в больнице давно. «Я так лежала с ребенком 10 месяцев в инфекции зимой в 2014 году. Ничего не поменялось за 8 лет», — рассказала Людмила Самохина. «Отделение старое и это о многом говорит: щели, сквозняк, холод. Сами лежали там лет пять назад, младшему и году не было, в таких же условиях без детской кроватки и тепло одетые», — добавила Наталья Милосердова.

В медучреждении агентству сообщили, что руководством больницы были приняты все необходимые меры: в помещении установлены дополнительные источники тепла, отопительная служба района добавили отопление в здание, всем пациентам раздали дополнительные одеяла. В настоящий момент температурный режим в больнице составляет 22 градуса, что полностью соответствует норме.

«Ситуация на контроле у главного инженера больницы. Отметим, в Тазовском строится новое инфекционное отделение на 11 коек. Строительство будет начато в 2023 году, подрядчик определен. Сроки окончания строительства — 2024 год», — уточнили в больнице.

Ранее сообщалось, что жители Ноябрьска пожаловалась губернатору Дмитрию Артюхова на холод в больнице. Тогда родители жаловались, что дети мерзнут в палатах.

Условия в палате Группа «Любимый Тазовский»

Условия в больнице Группа «Любимый Тазовский»