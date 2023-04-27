Мэр Кухарук возглавит список ЕР на выборах в гордуму Тюмени

28 апреля 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

После выборов Руслан Кухарук откажется от мандата Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава администрации Тюмени Руслан Куахурук возглавит партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом становиться депутатом мэр не планирует. «Кухарук как глава городского отделения ЕР возглавит списко на выборах. Но после откажется от мандата в пользу следующего по списку кандидата», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все решения по кандидатам в депутаты гордумы будут приняты по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет в мае. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.

Глава администрации Тюмени Руслан Куахурук возглавит партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом становиться депутатом мэр не планирует. «Кухарук как глава городского отделения ЕР возглавит списко на выборах. Но после откажется от мандата в пользу следующего по списку кандидата», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все решения по кандидатам в депутаты гордумы будут приняты по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет в мае. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.