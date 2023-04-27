Мэр Кухарук возглавит список ЕР на выборах в гордуму Тюмени

Глава администрации Тюмени Руслан Куахурук возглавит партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом становиться депутатом мэр не планирует.
«Кухарук как глава городского отделения ЕР возглавит списко на выборах. Но после откажется от мандата в пользу следующего по списку кандидата», — рассказал инсайдер.
Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все решения по кандидатам в депутаты гордумы будут приняты по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет в мае. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.
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