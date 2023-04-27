27 апреля 2023

Мэр Кухарук возглавит список ЕР на выборах в гордуму Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, кухарук руслан, депутат городской думы
После выборов Руслан Кухарук откажется от мандата Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Куахурук возглавит партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом становиться депутатом мэр не планирует.

«Кухарук как глава городского отделения ЕР возглавит списко на выборах. Но после откажется от мандата в пользу следующего по списку кандидата», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все решения по кандидатам в депутаты гордумы будут приняты по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет в мае. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.

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Глава администрации Тюмени Руслан Куахурук возглавит партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Тюмени в сентябре. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. При этом становиться депутатом мэр не планирует. «Кухарук как глава городского отделения ЕР возглавит списко на выборах. Но после откажется от мандата в пользу следующего по списку кандидата», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в реготделение ЕР. Там ответили, что все решения по кандидатам в депутаты гордумы будут приняты по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет в мае. Выборы в гордуму Тюмени назначены на 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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