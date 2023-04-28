Следователи СКР проводят осмотр места происшествия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту ДТП с автозаком, в котором находилось несколько задержанных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СК России по Свердловской области по факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и участники ДТП, выполняются иные мероприятия», сказали пресс-службе СК региона.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, установится в ходе экспертного исследования. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Екатеринбурге на улице Готвальда автозак, в котором находились задержанные перевернулся после ДТП с легковушкой. При столкновении автомобиль силовых структур завалился на бок.