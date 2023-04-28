Свердловский СК начал проверку по факту ДТП, в котором перевернулся автозак с задержанными. Фото

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Виды Москвы, следственный комитет россии, служебная машина
Следователи СКР проводят осмотр места происшествия Фото:

Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту ДТП с автозаком, в котором находилось несколько задержанных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СК России по Свердловской области по факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и участники ДТП, выполняются иные мероприятия», сказали пресс-службе СК региона.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, установится в ходе экспертного исследования. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В Екатеринбурге на улице Готвальда автозак, в котором находились задержанные перевернулся после ДТП с легковушкой. При столкновении автомобиль силовых структур завалился на бок.

СК начал проверку по факту ДТП легковушки с автозаком
СК начал проверку по факту ДТП легковушки с автозаком
Фото:

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Следственный комитет Свердловской области начал проверку по факту ДТП с автозаком, в котором находилось несколько задержанных. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Следственным отделом по Верх-Исетскому району СУ СК России по Свердловской области по факту случившегося организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и участники ДТП, выполняются иные мероприятия», сказали пресс-службе СК региона. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, установится в ходе экспертного исследования. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В Екатеринбурге на улице Готвальда автозак, в котором находились задержанные перевернулся после ДТП с легковушкой. При столкновении автомобиль силовых структур завалился на бок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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