27 апреля 2023

Туроператоры ХМАО заявили о резком падении цен на майские путевки в Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, турция, анталья, морской отдых
Горящие путевки в Турцию появились из-за низкого спроса Фото:

Туроператоры ХМАО заявили о резком снижении стоимости путевок на турецкие курорты в начале мая. Обвал цен произошел из-за низкого спроса. О ситуации URA.RU рассказали представители югорских турагентств.

«Турция снизила цены на майские праздники. Например, сейчас 30 апреля на неделю можно улететь с Москвы за 52 тысячи. Это отдых в пятизвездочном отеле по системе все включено на двоих», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко.

По словам турагентов, горящие путевки появились из-за низкого спроса — в самолетах и отелях остались свободные места. «Но они очень быстро продаются. Такие цены последний раз были в 2019 году. Горящие путевки — крайне редкое явление в последние года. И цены снижены по многим направлениям, например, Куба и Мальдивы, но прежде всего по Турции», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО скупают путевки на речные круизы. Югорчане стали активно выбирать этот формат отдыха для путешествий в другие регионы России.

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Туроператоры ХМАО заявили о резком снижении стоимости путевок на турецкие курорты в начале мая. Обвал цен произошел из-за низкого спроса. О ситуации URA.RU рассказали представители югорских турагентств. «Турция снизила цены на майские праздники. Например, сейчас 30 апреля на неделю можно улететь с Москвы за 52 тысячи. Это отдых в пятизвездочном отеле по системе все включено на двоих», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. По словам турагентов, горящие путевки появились из-за низкого спроса — в самолетах и отелях остались свободные места. «Но они очень быстро продаются. Такие цены последний раз были в 2019 году. Горящие путевки — крайне редкое явление в последние года. И цены снижены по многим направлениям, например, Куба и Мальдивы, но прежде всего по Турции», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО скупают путевки на речные круизы. Югорчане стали активно выбирать этот формат отдыха для путешествий в другие регионы России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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