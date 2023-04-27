Туроператоры ХМАО заявили о резком падении цен на майские путевки в Турцию

28 апреля 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Горящие путевки в Турцию появились из-за низкого спроса Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туроператоры ХМАО заявили о резком снижении стоимости путевок на турецкие курорты в начале мая. Обвал цен произошел из-за низкого спроса. О ситуации URA.RU рассказали представители югорских турагентств. «Турция снизила цены на майские праздники. Например, сейчас 30 апреля на неделю можно улететь с Москвы за 52 тысячи. Это отдых в пятизвездочном отеле по системе все включено на двоих», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. По словам турагентов, горящие путевки появились из-за низкого спроса — в самолетах и отелях остались свободные места. «Но они очень быстро продаются. Такие цены последний раз были в 2019 году. Горящие путевки — крайне редкое явление в последние года. И цены снижены по многим направлениям, например, Куба и Мальдивы, но прежде всего по Турции», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО скупают путевки на речные круизы. Югорчане стали активно выбирать этот формат отдыха для путешествий в другие регионы России.

Туроператоры ХМАО заявили о резком снижении стоимости путевок на турецкие курорты в начале мая. Обвал цен произошел из-за низкого спроса. О ситуации URA.RU рассказали представители югорских турагентств. «Турция снизила цены на майские праздники. Например, сейчас 30 апреля на неделю можно улететь с Москвы за 52 тысячи. Это отдых в пятизвездочном отеле по системе все включено на двоих», — рассказала журналисту URA.RU турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. По словам турагентов, горящие путевки появились из-за низкого спроса — в самолетах и отелях остались свободные места. «Но они очень быстро продаются. Такие цены последний раз были в 2019 году. Горящие путевки — крайне редкое явление в последние года. И цены снижены по многим направлениям, например, Куба и Мальдивы, но прежде всего по Турции», — добавляет руководитель агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО скупают путевки на речные круизы. Югорчане стали активно выбирать этот формат отдыха для путешествий в другие регионы России.