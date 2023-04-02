Жители ХМАО скупают путевки на речные круизы

03 апреля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Югорчане стали чаще отправляться в речные круизы по России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Среди жителей ХМАО вырос спрос на речные круизы. Югорчане стали активно выбирать этот формат отдыха для путешествий в другие регионы России. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «Сейчас спрос увеличился, людям хочется изучить Россию, что-то посмотреть. Поэтому в связи с закрытыми регионами на круизы ощущаем рост в речных круизах, например, по Волге, или в Питер. Также круиз Сочи-Стамбул популярен, — комментирует журналисту агентства турагент. По словам Соловьевой, особенно высокий спрос на круизы наблюдается среди тех, кто уже однажды в них побывал. «На них „подсаживаются“, кто хоть раз плавал, чаще всего становятся постоянными клиентами», — добавляет Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили турпутевки на майские праздники в Сочи. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования.

Среди жителей ХМАО вырос спрос на речные круизы. Югорчане стали активно выбирать этот формат отдыха для путешествий в другие регионы России. Ситуацию URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий SoloWay Еленой Соловьевой. «Сейчас спрос увеличился, людям хочется изучить Россию, что-то посмотреть. Поэтому в связи с закрытыми регионами на круизы ощущаем рост в речных круизах, например, по Волге, или в Питер. Также круиз Сочи-Стамбул популярен, — комментирует журналисту агентства турагент. По словам Соловьевой, особенно высокий спрос на круизы наблюдается среди тех, кто уже однажды в них побывал. «На них „подсаживаются“, кто хоть раз плавал, чаще всего становятся постоянными клиентами», — добавляет Соловьева. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО раскупили турпутевки на майские праздники в Сочи. Из-за высокого спроса многие отели уже не принимают бронирования.