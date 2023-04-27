27 апреля 2023

После утери дела пермяка приставы выплатили ему 600 тысяч

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Открытие здания судебных приставов Курган, степаненко рустам, воробьева татьяна
Дело пермяка было прекращено и уничтожено по ошибке Фото:

Пермяк отсудил у приставов более 600 тысяч рублей за то, что те потеряли его дело, по которому мужчине должны были перечисляться деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми.

«В 2009 году к судебным приставам поступило дело, по которому они должны были перечислять пермяку деньги. В общей сложности мужчине должны были перечислить более 620 тысяч рублей. Несколько месяцев перечисления на счет пермяка приходили, после чего прекратились. Когда мужчина обратился к приставам с требованием выдать ему копию дела, оказалось, что производство по ошибке было завершено, а само дело уничтожено», — рассказали в суде.

Недосчитавшись денег, пермяк обратился в суд, который встал на его сторону и удовлетворил требования. Из бюджета РФ мужчине будет перечислено более 610 тысяч рублей.

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Пермяк отсудил у приставов более 600 тысяч рублей за то, что те потеряли его дело, по которому мужчине должны были перечисляться деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. «В 2009 году к судебным приставам поступило дело, по которому они должны были перечислять пермяку деньги. В общей сложности мужчине должны были перечислить более 620 тысяч рублей. Несколько месяцев перечисления на счет пермяка приходили, после чего прекратились. Когда мужчина обратился к приставам с требованием выдать ему копию дела, оказалось, что производство по ошибке было завершено, а само дело уничтожено», — рассказали в суде. Недосчитавшись денег, пермяк обратился в суд, который встал на его сторону и удовлетворил требования. Из бюджета РФ мужчине будет перечислено более 610 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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