После утери дела пермяка приставы выплатили ему 600 тысяч

28 апреля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Дело пермяка было прекращено и уничтожено по ошибке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермяк отсудил у приставов более 600 тысяч рублей за то, что те потеряли его дело, по которому мужчине должны были перечисляться деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. «В 2009 году к судебным приставам поступило дело, по которому они должны были перечислять пермяку деньги. В общей сложности мужчине должны были перечислить более 620 тысяч рублей. Несколько месяцев перечисления на счет пермяка приходили, после чего прекратились. Когда мужчина обратился к приставам с требованием выдать ему копию дела, оказалось, что производство по ошибке было завершено, а само дело уничтожено», — рассказали в суде. Недосчитавшись денег, пермяк обратился в суд, который встал на его сторону и удовлетворил требования. Из бюджета РФ мужчине будет перечислено более 610 тысяч рублей.

Пермяк отсудил у приставов более 600 тысяч рублей за то, что те потеряли его дело, по которому мужчине должны были перечисляться деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Индустриального районного суда Перми. «В 2009 году к судебным приставам поступило дело, по которому они должны были перечислять пермяку деньги. В общей сложности мужчине должны были перечислить более 620 тысяч рублей. Несколько месяцев перечисления на счет пермяка приходили, после чего прекратились. Когда мужчина обратился к приставам с требованием выдать ему копию дела, оказалось, что производство по ошибке было завершено, а само дело уничтожено», — рассказали в суде. Недосчитавшись денег, пермяк обратился в суд, который встал на его сторону и удовлетворил требования. Из бюджета РФ мужчине будет перечислено более 610 тысяч рублей.