Ремонт теплотрассы продлится с 1 мая по 15 июля
В Тракторозаводском районе Челябинска с 1 мая перекроют полосу дороги по улице Танкистов. О том, что причиной стал ремонт теплотрассы, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».
«В Тракторозаводском районе одна из полос дороги улицы Танкистов будет перекрыта с 8:00 1 мая до 22:00 15 июля. Ограничения будут от дома №148 до дома №152А», — уточнили в «УСТЭК».
Ремонт теплотрассы проведут открытым способом. Последний раз этот участок ремонтировали в 90-х годах. Трубы заменят новыми со сроком службы около 25-30 лет.
Трубы на этом участке не меняли с 90-х годов
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