В Тракторозаводском районе Челябинска перекроют дорогу. Карта

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Благоустройство города. Екатеринбург, дорожный знак, ремонт труб, ремонт теплотрассы, ремонтные работы
Ремонт теплотрассы продлится с 1 мая по 15 июля Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска с 1 мая перекроют полосу дороги по улице Танкистов. О том, что причиной стал ремонт теплотрассы, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

«В Тракторозаводском районе одна из полос дороги улицы Танкистов будет перекрыта с 8:00 1 мая до 22:00 15 июля. Ограничения будут от дома №148 до дома №152А», — уточнили в «УСТЭК».

Ремонт теплотрассы проведут открытым способом. Последний раз этот участок ремонтировали в 90-х годах. Трубы заменят новыми со сроком службы около 25-30 лет.

Трубы на этом участке не меняли с 90-х годов
Трубы на этом участке не меняли с 90-х годов

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В Тракторозаводском районе Челябинска с 1 мая перекроют полосу дороги по улице Танкистов. О том, что причиной стал ремонт теплотрассы, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск». «В Тракторозаводском районе одна из полос дороги улицы Танкистов будет перекрыта с 8:00 1 мая до 22:00 15 июля. Ограничения будут от дома №148 до дома №152А», — уточнили в «УСТЭК». Ремонт теплотрассы проведут открытым способом. Последний раз этот участок ремонтировали в 90-х годах. Трубы заменят новыми со сроком службы около 25-30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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