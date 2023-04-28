В России будут сажать за выполнение незаконных решений международных организаций

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин подписал указ о лишении свободы для граждан, выполняющий незаконные требования международных организаций Фото:

За выполнение решений международных организаций, которые противоречат законам России, россиян будут лишать свободы на срок до пяти лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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За выполнение решений международных организаций, которые противоречат законам России, россиян будут лишать свободы на срок до пяти лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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