В России будут сажать за выполнение незаконных решений международных организаций

Путин подписал указ о лишении свободы для граждан, выполняющий незаконные требования международных организаций
За выполнение решений международных организаций, которые противоречат законам России, россиян будут лишать свободы на срок до пяти лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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