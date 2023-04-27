27 апреля 2023

Власти ХМАО уговаривают структуру «Росатома» инвестировать в мегапроект в Сургуте. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, росатом
Госкорпорация «Росатома» планирует инвестировать в строительство НТЦ в Сургуте Фото:

Власти ХМАО уговаривают структуру «Росатома» инвестировать в мегапроект по строительству научно-технологического центра в Сургуте. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, журналисту URA.RU, что компания «Медскан», 25% акций которой принадлежит госкорпорации, обсуждает с югорскими чиновниками возможность возведения на территории НТЦ медицинского центра.

«В Сургут прилетала делегация из госкорпорации. Они хотели вживую оценить строительную площадку. По итогам встречи в „Росатоме“ определяются с окончательными параметрами как самого медцентра, так и суммы инвестиций», — сообщил инсайдер.

Руководитель фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков подтвердил, что «Медскан» действительно планирует принять участие в проекте. «Однако пока формат будущего медицинского центра уточняется. Сейчас решается вопрос о том, какое учреждение нужно добавить в регионе и городе, чтобы грамотно распределить нагрузку на уже существующие клиники. Большей частью в центре будет классическая медицинская составляющая. Возможно, что добавится научная и околонаучная коллаборация со студентами, с геномным центром. Окончательное решение примет инвестор», — уточнил Кандаков.

Ранее URA.RU писало о приглашениях властей Югры, направленных «Росатому» и Министерству обороны РФ. Госкорпорацию и военных хотят привлечь к строительству НТЦ в Сургуте.

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Власти ХМАО уговаривают структуру «Росатома» инвестировать в мегапроект по строительству научно-технологического центра в Сургуте. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, журналисту URA.RU, что компания «Медскан», 25% акций которой принадлежит госкорпорации, обсуждает с югорскими чиновниками возможность возведения на территории НТЦ медицинского центра. «В Сургут прилетала делегация из госкорпорации. Они хотели вживую оценить строительную площадку. По итогам встречи в „Росатоме“ определяются с окончательными параметрами как самого медцентра, так и суммы инвестиций», — сообщил инсайдер. Руководитель фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков подтвердил, что «Медскан» действительно планирует принять участие в проекте. «Однако пока формат будущего медицинского центра уточняется. Сейчас решается вопрос о том, какое учреждение нужно добавить в регионе и городе, чтобы грамотно распределить нагрузку на уже существующие клиники. Большей частью в центре будет классическая медицинская составляющая. Возможно, что добавится научная и околонаучная коллаборация со студентами, с геномным центром. Окончательное решение примет инвестор», — уточнил Кандаков. Ранее URA.RU писало о приглашениях властей Югры, направленных «Росатому» и Министерству обороны РФ. Госкорпорацию и военных хотят привлечь к строительству НТЦ в Сургуте.
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