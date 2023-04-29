Бизнесмены ХМАО пытаются распродать запасы PlayStation 5 по сниженным ценам

30 апреля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Югорские предприниматели снизили цены на PlayStation 5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В ХМАО предприниматели распродают запасы приставок PlayStation 5 по сниженным ценам. Стоимость консолей в местных магазинах составляет до 50 тысяч рублей, а крупные ритейлеры продают их в среднем на 10 тысяч дороже. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского бизнеса. «Sony PlayStation 5 (новые), стоимость 48 900 рублей», — говорится в объявлении магазина «Медиа Хаус» в Сургуте на сайте «Авито». В разговоре с журналистом агентства представитель магазина уточнил, что консоли стали продавать дешевле поскольку уже нет товарного дефицита, а также магазин не предоставляет годовую гарантию. «Это нормальная цена, потому что рынок перенасытился», — уточнил продавец. Согласно информации на сайтах «М.Видео» и DNS, стоимость консолей составляет около 60 тысяч рублей. Предприниматели также отмечают, что снижают цены из роста конкуренции. «Спрос есть, но стал менее заметен по сравнению с тенденциями декабря. Но и цена чуть снизилась, в том числе из-за того, что выросла конкуренция», — пояснили журналисту агентства в магазине Rak Store. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation из-за санкций. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО предприниматели распродают запасы приставок PlayStation 5 по сниженным ценам. Стоимость консолей в местных магазинах составляет до 50 тысяч рублей, а крупные ритейлеры продают их в среднем на 10 тысяч дороже. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского бизнеса. «Sony PlayStation 5 (новые), стоимость 48 900 рублей», — говорится в объявлении магазина «Медиа Хаус» в Сургуте на сайте «Авито». В разговоре с журналистом агентства представитель магазина уточнил, что консоли стали продавать дешевле поскольку уже нет товарного дефицита, а также магазин не предоставляет годовую гарантию. «Это нормальная цена, потому что рынок перенасытился», — уточнил продавец. Согласно информации на сайтах «М.Видео» и DNS, стоимость консолей составляет около 60 тысяч рублей. Предприниматели также отмечают, что снижают цены из роста конкуренции. «Спрос есть, но стал менее заметен по сравнению с тенденциями декабря. Но и цена чуть снизилась, в том числе из-за того, что выросла конкуренция», — пояснили журналисту агентства в магазине Rak Store. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО вырос спрос на аренду приставок PlayStation из-за санкций. Sony приостановила работу в России, как и ряд других зарубежных компаний в рамках санкционного давления на РФ. Недружественные государства ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.