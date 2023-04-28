В музее Екатеринбурга устроили закрытую вечеринку для культурной элиты. Фото, видео

Музей Андеграунда в Екатеринбурге отметил свой первый День рождения
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Празднование дня рождения Музея Андеграунда. Екатеринбург
В музее добавится два направления андеграунда — музыка и поэзия Фото:

Музей Андеграунда в Екатеринбурге отметил свой первый День рождения в закрытом формате. Туда были приглашены лишь представители культурной сферы города. Побывать на празднике удалось и корреспонденту URA.RU.

«Конечно, этот год был насыщенным на события. Мы посчитали, что к нам пришло около 30 тысяч зрителей, и мы не планируем на этом останавливаться», — рассказала директор музея Ольга Комлева.

По словам владельца музея Павла Неганова, с момента открытия в музее появился свой кинозал, где проводятся лекции, спектакли, концерты, а также зал современного искусства. «Что будет дальше? В будущем у нас будет посвящение поэтическому андеграунду [на втором этаже], а на первом этаже будет музыкальный андеграунд», — поделился планами Неганов.

На празднике были замечены начальник управления культуры администрации Илья Марков, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, основатель студии подкастов «Послушайте!» Александр Козлов, шоумен Александр Цариков и другие представители культурной тусовки. После официальной части гостям предложили угоститься на фуршете, послушать классическую музыку от виолончелиста Дмитрия Яковлева и оценить, как она сочетается с уличным стилем танца — крамп. Затем организаторы вечеринки разыграли картину Зураба Церетели.

Со всеми желающими Музей Андеграунда отметить свой День рождения завтра, 29 апреля. В честь этого представители выставочной площадки Екатеринбурга проведут презентацию фирменного пива, устроят концерт и также разыграют среди посетителей картину из коллекции музея.

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Музей Андеграунда в Екатеринбурге отметил свой первый День рождения в закрытом формате. Туда были приглашены лишь представители культурной сферы города. Побывать на празднике удалось и корреспонденту URA.RU. «Конечно, этот год был насыщенным на события. Мы посчитали, что к нам пришло около 30 тысяч зрителей, и мы не планируем на этом останавливаться», — рассказала директор музея Ольга Комлева. По словам владельца музея Павла Неганова, с момента открытия в музее появился свой кинозал, где проводятся лекции, спектакли, концерты, а также зал современного искусства. «Что будет дальше? В будущем у нас будет посвящение поэтическому андеграунду [на втором этаже], а на первом этаже будет музыкальный андеграунд», — поделился планами Неганов. На празднике были замечены начальник управления культуры администрации Илья Марков, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, основатель студии подкастов «Послушайте!» Александр Козлов, шоумен Александр Цариков и другие представители культурной тусовки. После официальной части гостям предложили угоститься на фуршете, послушать классическую музыку от виолончелиста Дмитрия Яковлева и оценить, как она сочетается с уличным стилем танца — крамп. Затем организаторы вечеринки разыграли картину Зураба Церетели. Со всеми желающими Музей Андеграунда отметить свой День рождения завтра, 29 апреля. В честь этого представители выставочной площадки Екатеринбурга проведут презентацию фирменного пива, устроят концерт и также разыграют среди посетителей картину из коллекции музея.
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