Клава Кока осуществила главную мечту своей жизни

Певица Клава Кока купила большую квартиру в Москве для своей семьи

28 апреля 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Клава Кока исполнила главную цель в своей жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) приобрела своей семье большую квартиру в Москве. Об этом она рассказала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). «Сегодня я купила большую квартиру своей семье. Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю! У нас будет прописка», — пишет певица в социальной сети. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока сомневается, что ей стоит продлевать контракт с музыкальным лейблом Black Star. По ее мнению, она может уйти в иную сферу, которая не будет связана с музыкой, или же стать матерью.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) приобрела своей семье большую квартиру в Москве. Об этом она рассказала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). «Сегодня я купила большую квартиру своей семье. Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю! У нас будет прописка», — пишет певица в социальной сети. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока сомневается, что ей стоит продлевать контракт с музыкальным лейблом Black Star. По ее мнению, она может уйти в иную сферу, которая не будет связана с музыкой, или же стать матерью.