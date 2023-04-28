Клава Кока осуществила главную мечту своей жизни

Певица Клава Кока купила большую квартиру в Москве для своей семьи
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BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока исполнила главную цель в своей жизни Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) приобрела своей семье большую квартиру в Москве. Об этом она рассказала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России).

«Сегодня я купила большую квартиру своей семье. Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю! У нас будет прописка», — пишет певица в социальной сети.

Ранее URA.RU писало, что Клава Кока сомневается, что ей стоит продлевать контракт с музыкальным лейблом Black Star. По ее мнению, она может уйти в иную сферу, которая не будет связана с музыкой, или же стать матерью.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) приобрела своей семье большую квартиру в Москве. Об этом она рассказала в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремисткой и запрещена в России). «Сегодня я купила большую квартиру своей семье. Принимаем поздравления! Для меня это было главной мечтой и целью по жизни, я просто не верю! У нас будет прописка», — пишет певица в социальной сети. Ранее URA.RU писало, что Клава Кока сомневается, что ей стоит продлевать контракт с музыкальным лейблом Black Star. По ее мнению, она может уйти в иную сферу, которая не будет связана с музыкой, или же стать матерью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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