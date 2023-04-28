В Екатеринбурге откроют новую сцену, где выступит Антоха МС и Shortparis

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Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, антоха мс, кузнецов антон
Антоха МС даст концерт в Екатеринбурге через два месяца Фото:

В Музее Андеграунда в Екатеринбурге появится новая сцена, на которой ближайшим летом выступит хип-хоп исполнитель Антоха МС и пост-панк-группа Shortparis. Об этом на закрытой вечеринке в честь дня рождения музея рассказала директор учреждения Ольга Комлева.

«Из Магнитогорска мы привезли самую высокую сцену России. Уже 2 июня на ней выступит Антоха МС, в августе мы с удовольствием встретим группу Shortparis», — раскрыла секрет Комлева, сообщает журналист URA.RU.

Также 10 июня представители музея проведут фестиваль, посвященный уральскому року, где выступят около восьми команд. А также летом совместно с торговым центром «Мега» команда проведет первый в России фестиваль по крампу (импульсивный и эмоциональный стиль танца — прим. URA.RU).

Музей Андеграунда 29 апреля отметит свой первый День рождения со всеми поклонниками искусства. Екатеринбуржцев приглашают выпить фирменного пива, послушать музыку и поучаствовать в розыгрыше картин из коллекции музея.

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В Музее Андеграунда в Екатеринбурге появится новая сцена, на которой ближайшим летом выступит хип-хоп исполнитель Антоха МС и пост-панк-группа Shortparis. Об этом на закрытой вечеринке в честь дня рождения музея рассказала директор учреждения Ольга Комлева. «Из Магнитогорска мы привезли самую высокую сцену России. Уже 2 июня на ней выступит Антоха МС, в августе мы с удовольствием встретим группу Shortparis», — раскрыла секрет Комлева, сообщает журналист URA.RU. Также 10 июня представители музея проведут фестиваль, посвященный уральскому року, где выступят около восьми команд. А также летом совместно с торговым центром «Мега» команда проведет первый в России фестиваль по крампу (импульсивный и эмоциональный стиль танца — прим. URA.RU). Музей Андеграунда 29 апреля отметит свой первый День рождения со всеми поклонниками искусства. Екатеринбуржцев приглашают выпить фирменного пива, послушать музыку и поучаствовать в розыгрыше картин из коллекции музея.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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