В Челябинской области от укусов клещей пострадало 222 ребенка

28 апреля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

За неделю клещи покусали 650 жителей области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за неделю, по состоянию на 28 апреля, от укуса клещей пострадало 222 ребенка. Нападение клещей отмечено в 35 муниципалитетах. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. «По данным еженедельного мониторинга на 28 апреля в медорганизации области обратилось 650 жителей, пострадавших от укуса клещей, в том числе 222 детей. Госпитализированны с подозрением на клещевые инфекции четыре человека. Нападение клещей отмечено в 35 муниципальных образованиях», — заявили в пресс-службе ведомства. Специалисты советуют жителям проводить обработки садовых участков, огородов по договору с учреждениями, либо самим, используя разрешенные для индивидуального применения средства «Медилис-ципер», «Цифокс». Также Управление Роспотребнадзора по области настоятельно рекомендует жителя в майские праздники воздержаться от посещения леса и других территорий, не обработанных от клещей. Ежегодно на территории области регистрируется ококло 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

В Челябинской области за неделю, по состоянию на 28 апреля, от укуса клещей пострадало 222 ребенка. Нападение клещей отмечено в 35 муниципалитетах. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. «По данным еженедельного мониторинга на 28 апреля в медорганизации области обратилось 650 жителей, пострадавших от укуса клещей, в том числе 222 детей. Госпитализированны с подозрением на клещевые инфекции четыре человека. Нападение клещей отмечено в 35 муниципальных образованиях», — заявили в пресс-службе ведомства. Специалисты советуют жителям проводить обработки садовых участков, огородов по договору с учреждениями, либо самим, используя разрешенные для индивидуального применения средства «Медилис-ципер», «Цифокс». Также Управление Роспотребнадзора по области настоятельно рекомендует жителя в майские праздники воздержаться от посещения леса и других территорий, не обработанных от клещей. Ежегодно на территории области регистрируется ококло 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.