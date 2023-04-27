Военнослужащий из ЯНАО приехал в отпуск, чтобы пожениться

28 апреля 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мобилизованный из Салехарда приехал в отпуск и сыграл свадьбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Молодой человек, мобилизованный в зону СВО, полгода ждал отпуск, чтобы приехать в родной город и сыграть свадьбу. Молодожены не успели расписаться до призыва — и вот теперь давняя мечта наконец исполнилась», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мэр поздравил новообразованную семью со знаменательным событием. Также он поблагодарил военнослужащего, за выполнение воинского долга. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде дети встретили отца, прибывшего в отпуск из зоны спецоперации. Двухнедельный отпуск положен бойцам после полугода военной службы. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин определил целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.

Мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Молодой человек, мобилизованный в зону СВО, полгода ждал отпуск, чтобы приехать в родной город и сыграть свадьбу. Молодожены не успели расписаться до призыва — и вот теперь давняя мечта наконец исполнилась», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мэр поздравил новообразованную семью со знаменательным событием. Также он поблагодарил военнослужащего, за выполнение воинского долга. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде дети встретили отца, прибывшего в отпуск из зоны спецоперации. Двухнедельный отпуск положен бойцам после полугода военной службы. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин определил целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.