27 апреля 2023

Военнослужащий из ЯНАО приехал в отпуск, чтобы пожениться

© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованный из Салехарда приехал в отпуск и сыграл свадьбу Фото:

Мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский.

«Молодой человек, мобилизованный в зону СВО, полгода ждал отпуск, чтобы приехать в родной город и сыграть свадьбу. Молодожены не успели расписаться до призыва — и вот теперь давняя мечта наконец исполнилась», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский.

Мэр поздравил новообразованную семью со знаменательным событием. Также он поблагодарил военнослужащего, за выполнение воинского долга.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде дети встретили отца, прибывшего в отпуск из зоны спецоперации. Двухнедельный отпуск положен бойцам после полугода военной службы.

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин определил целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Мобилизованный из Салехарда сыграл свадьбу, приехав в двухнедельный отпуск из зоны проведения специальной военной операции. Военнослужащий был призван в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года, сообщил мэр окружной столицы Алексей Титовский. «Молодой человек, мобилизованный в зону СВО, полгода ждал отпуск, чтобы приехать в родной город и сыграть свадьбу. Молодожены не успели расписаться до призыва — и вот теперь давняя мечта наконец исполнилась», — написал в своем telegram-канале Алексей Титовский. Мэр поздравил новообразованную семью со знаменательным событием. Также он поблагодарил военнослужащего, за выполнение воинского долга. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде дети встретили отца, прибывшего в отпуск из зоны спецоперации. Двухнедельный отпуск положен бойцам после полугода военной службы. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин определил целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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