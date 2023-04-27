В Новом Уренгое из-за метели закрыли выезд на загородную дорогу до Коротчаево. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГИБДД.
«Внимание! Со стороны города Новый Уренгой выезд на загородную автодорогу в сторону Коротчаево временно закрыт», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
Ранее ведомство сообщило, что из-за околонулевой видимости введено ограничение автомобильного движения на трассе «Сургут — Салехард» от Пуровска до Губкинского. Инспекторы просят водителей воздержаться от поездок, в случае необходимости поездки быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оказывать помощь друг другу.
Ранее URA.RU рассказало, что штормовое предупреждение на Ямале сохранит свое действие на выходные. 29 и 30 апреля температура воздуха ночью может опускаться до -13 градусов, порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.
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