27 апреля 2023

В ЯНАО перекрывают дороги из-за метели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое перекрыли выезд на дорогу до Коротчаево Фото:

В Новом Уренгое из-за метели закрыли выезд на загородную дорогу до Коротчаево. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГИБДД.

«Внимание! Со стороны города Новый Уренгой выезд на загородную автодорогу в сторону Коротчаево временно закрыт», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

Ранее ведомство сообщило, что из-за околонулевой видимости введено ограничение автомобильного движения на трассе «Сургут — Салехард» от Пуровска до Губкинского. Инспекторы просят водителей воздержаться от поездок, в случае необходимости поездки быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оказывать помощь друг другу.

Ранее URA.RU рассказало, что штормовое предупреждение на Ямале сохранит свое действие на выходные. 29 и 30 апреля температура воздуха ночью может опускаться до -13 градусов, порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

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В Новом Уренгое из-за метели закрыли выезд на загородную дорогу до Коротчаево. Об этом сообщает пресс-служба окружного ГИБДД. «Внимание! Со стороны города Новый Уренгой выезд на загородную автодорогу в сторону Коротчаево временно закрыт», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». Ранее ведомство сообщило, что из-за околонулевой видимости введено ограничение автомобильного движения на трассе «Сургут — Салехард» от Пуровска до Губкинского. Инспекторы просят водителей воздержаться от поездок, в случае необходимости поездки быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и оказывать помощь друг другу. Ранее URA.RU рассказало, что штормовое предупреждение на Ямале сохранит свое действие на выходные. 29 и 30 апреля температура воздуха ночью может опускаться до -13 градусов, порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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