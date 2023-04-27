Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетить Тюменскую область. Об этом губернатор региона написал в своем telegram-канале.
«Губернатор Тюменской области принял участие во встрече с предстоятелем русской Православной церкви в Москве вместе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и генеральным директором компании „Сибур“ Михаилом Карисаловым. Они обсудили, что сделано с момента последнего визита патриарха. Поговорили о планах. Также на встрече Моор пригласил патриарха Московского Кирилла посетить Тюменскую область», — написано в социальной сети.
По словам Моора, патриарх Кирилл назвал Тюменскую область особенным регионом, который играет большую роль в жизни страны. Губернатор поблагодарил его Святейшество за такое внимание к нашему региону.
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