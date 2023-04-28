В Челябинской области ФСБ обезвредила экстремиста

28 апреля 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Сотрудники челябинского УФСБ выявили уроженца Кустанайской области Казахстана, аффилированного с экстремистской сектой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области осудили уроженца Казахстана за организацию экстремистской секты, выявленного ФСБ. Как сообщили URA.RU источники в Ашинском городском суде, мужчина организовал в Аше собрание религиозной группы, аффилированной с сектой «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы условно. «Уроженец города Рудный Кустанайской области Республики Казахстан, гражданин России, организовал в Аше собрание религиозной группы, аффилированной с экстремистской сектой. Его преступные действия выявили сотрудники УФСБ по региону», — рассказал источник. Уголовное дело было возбуждено в конце апреля 2022 года по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 28 апреля 2023 года суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций на срок три года. В пресс-службе Ашинского горсуда, где был вынесен приговор, на звонок URA.RU не ответили.

В Челябинской области осудили уроженца Казахстана за организацию экстремистской секты, выявленного ФСБ. Как сообщили URA.RU источники в Ашинском городском суде, мужчина организовал в Аше собрание религиозной группы, аффилированной с сектой «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы условно. «Уроженец города Рудный Кустанайской области Республики Казахстан, гражданин России, организовал в Аше собрание религиозной группы, аффилированной с экстремистской сектой. Его преступные действия выявили сотрудники УФСБ по региону», — рассказал источник. Уголовное дело было возбуждено в конце апреля 2022 года по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). 28 апреля 2023 года суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством в работе религиозных организаций на срок три года. В пресс-службе Ашинского горсуда, где был вынесен приговор, на звонок URA.RU не ответили.