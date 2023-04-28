Пермяки стали чаще покупать смартфоны

29 апреля 2023 в 01:47 Размер текста - 17 +

По данным сервиса Avito, стоимость новых устройств на платформе снизилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми продажи смартфонов в первом квартале выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные исследований специалистов сервиса Avito. В расчет брались только покупки, сделанные на платформе. «В Перми по итогам первого квартала 2023 года на Avito было продано на 12% больше мобильных телефонов, чем за январь—март прошлого года. Средняя цена новых гаджетаов для пермяков составляет в текущем году 36 870 рублей, использованных устройств — 16 200 рублей», — указано в исследовании. При этом аналитики подчеркивают, что в этом году компания Xiaomi впервые обогнала Samsung по количеству проданных смартфонов через платформу. Новый iPhone на Avito в Перми можно приобрести в среднем за 57 960 рублей, а устройство Xiaomi обойдется в 20 750 рублей. Ранее стало известно, что чуть больше половины жителей прикамской столицы готовы отказаться использования iPhone, если это является обязательным условием для трудоустройства. Аналитики опрашивали горожан, которые являются владельцами телефонов компании Apple.

В Перми продажи смартфонов в первом квартале выросли на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят данные исследований специалистов сервиса Avito. В расчет брались только покупки, сделанные на платформе. «В Перми по итогам первого квартала 2023 года на Avito было продано на 12% больше мобильных телефонов, чем за январь—март прошлого года. Средняя цена новых гаджетаов для пермяков составляет в текущем году 36 870 рублей, использованных устройств — 16 200 рублей», — указано в исследовании. При этом аналитики подчеркивают, что в этом году компания Xiaomi впервые обогнала Samsung по количеству проданных смартфонов через платформу. Новый iPhone на Avito в Перми можно приобрести в среднем за 57 960 рублей, а устройство Xiaomi обойдется в 20 750 рублей. Ранее стало известно, что чуть больше половины жителей прикамской столицы готовы отказаться использования iPhone, если это является обязательным условием для трудоустройства. Аналитики опрашивали горожан, которые являются владельцами телефонов компании Apple.