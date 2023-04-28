В свердловском городе одновременно отключат отопление и горячую воду

В городе Ревда (Свердловская область) с 15 мая отключат отопление и следом горячую воду на 14 дней. Об этом сообщили в городской администрации.
«Постановление об окончании отопительного периода 2022 / 2023 подписала глава Ревды Татьяна Клепикова. О прекращении подачи тепла и горячей воды оповещены все коммунальные службы города», — рассказали в на официальной странице администрации Ревды «Вконтакте».
После отключения отопления и воды начнутся гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Поэтапная подача горячего водоснабжения в многоквартирные жилые дома начнется с 29 мая.
Ранее URA.RU сообщало о планах отключения отопления в Екатеринбурге. Обычно отключение происходит в первой декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов.
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