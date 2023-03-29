29 марта 2023

Администрация Екатеринбурга назвала дату отключения отопления

Отопление в Екатеринбурге отключат в первой декаде мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошка на батарее. Екатеринбург, холод, зима, тепло, домашние питомцы, кошка на батарее, осень
Платить за отопление горожанам придется до мая Фото:

Отключение отопления в Екатеринбурге произойдет в первой декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города.

«Отключение отопления происходит когда среднесуточная температура в течение 5 дней превышает +8 градусов. Среднесуточная! Обычно это происходит в первой декаде мая», — заявили представители власти города.

В 2022 году отопление отключили 11 мая. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответсвующее постановление.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Отключение отопления в Екатеринбурге произойдет в первой декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города. «Отключение отопления происходит когда среднесуточная температура в течение 5 дней превышает +8 градусов. Среднесуточная! Обычно это происходит в первой декаде мая», — заявили представители власти города. В 2022 году отопление отключили 11 мая. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответсвующее постановление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...