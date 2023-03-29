Администрация Екатеринбурга назвала дату отключения отопления

Платить за отопление горожанам придется до мая
Отключение отопления в Екатеринбурге произойдет в первой декаде мая, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в администрации города.
«Отключение отопления происходит когда среднесуточная температура в течение 5 дней превышает +8 градусов. Среднесуточная! Обычно это происходит в первой декаде мая», — заявили представители власти города.
В 2022 году отопление отключили 11 мая. Тогда глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соответсвующее постановление.
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