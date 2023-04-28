Свердловская Госавтоинспекция в праздники будет ловить пьяных и лишенных прав водителей

В майские праздники ГИБДД Свердловской области усилит выявление нетрезвых и не имеющих прав водителей. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«Силами специализированного батальона ДПС ГИБДД, мотопатрулей и территориальных подразделений Госавтоинспекции в эти дни будут проводиться тотальные проверки авто и мототранспорта. Особое внимание будет направлено на исключение из дорожного движения граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
Проверки также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха граждан, дачных поселках и садовых товариществах. «Гражданам, располагающим информацией о фактах нетрезвого вождения необходимо незамедлительно сообщить в полицию», — добавили в ведомстве.
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