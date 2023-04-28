28 апреля 2023

Свердловская Госавтоинспекция в праздники будет ловить пьяных и лишенных прав водителей

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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, мотоцикл, дпс, автотехника
Выявлять нарушителей будут силами спецбатальона ДПС ГИБДД Фото:

В майские праздники ГИБДД Свердловской области усилит выявление нетрезвых и не имеющих прав водителей. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.

«Силами специализированного батальона ДПС ГИБДД, мотопатрулей и территориальных подразделений Госавтоинспекции в эти дни будут проводиться тотальные проверки авто и мототранспорта. Особое внимание будет направлено на исключение из дорожного движения граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Проверки также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха граждан, дачных поселках и садовых товариществах. «Гражданам, располагающим информацией о фактах нетрезвого вождения необходимо незамедлительно сообщить в полицию», — добавили в ведомстве.

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В майские праздники ГИБДД Свердловской области усилит выявление нетрезвых и не имеющих прав водителей. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. «Силами специализированного батальона ДПС ГИБДД, мотопатрулей и территориальных подразделений Госавтоинспекции в эти дни будут проводиться тотальные проверки авто и мототранспорта. Особое внимание будет направлено на исключение из дорожного движения граждан, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, лишенных и не имеющих права управления», — рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Проверки также пройдут в отдаленных территориях, местах отдыха граждан, дачных поселках и садовых товариществах. «Гражданам, располагающим информацией о фактах нетрезвого вождения необходимо незамедлительно сообщить в полицию», — добавили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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