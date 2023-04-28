Массовая авария с участием семи автомобилей произошла ночью 29 апреля на Киевском шоссе. В результате происшествия погибло четверо людей, в том числе дети. Об этом сообщают представители прокуратуры Московской области, а также в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.
«По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская города Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ потерял столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями», — передает прокуратура Московской области в
В сообщении говорится, что в трагедии погибло 4 пассажира, в том числе двое детей в возрасте 10 и семи лет. Они получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, говорит пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что местная прокуратура выявила все случаи возникновения и принятия решений по выявлению факта. На место приехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.
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