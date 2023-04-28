Грузовик въехал в шесть легковых авто на Киевском шоссе в Подмосковье, есть погибшие. Фото, видео

29 апреля 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU Массовая авария с участием семи автомобилей произошла ночью 29 апреля на Киевском шоссе. В результате происшествия погибло четверо людей, в том числе дети. Об этом сообщают представители прокуратуры Московской области, а также в пресс-службе областного ГУ МВД РФ. «По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская города Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ потерял столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями», — передает прокуратура Московской области в telegram-канале . В сообщении говорится, что в трагедии погибло 4 пассажира, в том числе двое детей в возрасте 10 и семи лет. Они получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, говорит пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что местная прокуратура выявила все случаи возникновения и принятия решений по выявлению факта. На место приехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров. В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами Соцсети Предварительно, погибли четыре человека, включая двоих детей Соцсети

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла ночью 29 апреля на Киевском шоссе. В результате происшествия погибло четверо людей, в том числе дети. Об этом сообщают представители прокуратуры Московской области, а также в пресс-службе областного ГУ МВД РФ. «По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская города Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ потерял столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями», — передает прокуратура Московской области в telegram-канале. В сообщении говорится, что в трагедии погибло 4 пассажира, в том числе двое детей в возрасте 10 и семи лет. Они получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, говорит пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что местная прокуратура выявила все случаи возникновения и принятия решений по выявлению факта. На место приехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.