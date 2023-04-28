28 апреля 2023

Грузовик въехал в шесть легковых авто на Киевском шоссе в Подмосковье, есть погибшие. Фото, видео

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
Авария произошла на Киевском шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области Фото:

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла ночью 29 апреля на Киевском шоссе. В результате происшествия погибло четверо людей, в том числе дети. Об этом сообщают представители прокуратуры Московской области, а также в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

«По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская города Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ потерял столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями», — передает прокуратура Московской области в telegram-канале.

В сообщении говорится, что в трагедии погибло 4 пассажира, в том числе двое детей в возрасте 10 и семи лет. Они получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, говорит пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что местная прокуратура выявила все случаи возникновения и принятия решений по выявлению факта. На место приехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.

В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами
В Подмосковье на Киевском шоссе грузовик столкнулся с шестью машинами
Предварительно, погибли четыре человека, включая двоих детей
Предварительно, погибли четыре человека, включая двоих детей

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Массовая авария с участием семи автомобилей произошла ночью 29 апреля на Киевском шоссе. В результате происшествия погибло четверо людей, в том числе дети. Об этом сообщают представители прокуратуры Московской области, а также в пресс-службе областного ГУ МВД РФ. «По предварительным данным, сегодня в ночное время на 72 км Киевского шоссе при повороте на улице Московская города Наро-Фоминск водитель грузового автомобиля КамАЗ потерял столкновение со стоящими на светофоре легковыми автомобилями», — передает прокуратура Московской области в telegram-канале. В сообщении говорится, что в трагедии погибло 4 пассажира, в том числе двое детей в возрасте 10 и семи лет. Они получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, говорит пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что местная прокуратура выявила все случаи возникновения и принятия решений по выявлению факта. На место приехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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