Очевидцы опубликовали видео с места смертельного ДТП на пермской трассе

29 апреля 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Свидетели аварии сообщают о погибших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места смертельного ДТП на автодороге Березники — Пермь. По их словам, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля. «Трасса Березники-Пермь. Время: 1:30 ночи. ДТП на подъезде к развязке», — поясняют авторы видеоролика, который выложен в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтатке». Очевидцы считают, что произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли люди. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в полиции раскрыли подробности смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, инцидент произошел 2 апреля. В результате автоаварии легковую машину разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней, погибли на месте.

Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места смертельного ДТП на автодороге Березники — Пермь. По их словам, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля. «Трасса Березники-Пермь. Время: 1:30 ночи. ДТП на подъезде к развязке», — поясняют авторы видеоролика, который выложен в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтатке». Очевидцы считают, что произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли люди. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в полиции раскрыли подробности смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, инцидент произошел 2 апреля. В результате автоаварии легковую машину разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней, погибли на месте.