28 апреля 2023

Очевидцы опубликовали видео с места смертельного ДТП на пермской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Свидетели аварии сообщают о погибших Фото:

Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места смертельного ДТП на автодороге Березники — Пермь. По их словам, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля.

«Трасса Березники-Пермь. Время: 1:30 ночи. ДТП на подъезде к развязке», — поясняют авторы видеоролика, который выложен в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтатке». Очевидцы считают, что произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли люди.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.

Ранее в полиции раскрыли подробности смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, инцидент произошел 2 апреля. В результате автоаварии легковую машину разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней, погибли на месте.

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Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места смертельного ДТП на автодороге Березники — Пермь. По их словам, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля. «Трасса Березники-Пермь. Время: 1:30 ночи. ДТП на подъезде к развязке», — поясняют авторы видеоролика, который выложен в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтатке». Очевидцы считают, что произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли люди. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ. Ранее в полиции раскрыли подробности смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, инцидент произошел 2 апреля. В результате автоаварии легковую машину разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней, погибли на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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