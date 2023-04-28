Очевидцы опубликовали видео с места смертельного ДТП на пермской трассе

Очевидцы опубликовали в соцсети видео с места смертельного ДТП на автодороге Березники — Пермь. По их словам, инцидент произошел в ночь с 28 на 29 апреля.
«Трасса Березники-Пермь. Время: 1:30 ночи. ДТП на подъезде к развязке», — поясняют авторы видеоролика, который выложен в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтатке». Очевидцы считают, что произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли люди.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Информация будет дополнена, как только появится ответ.
Ранее в полиции раскрыли подробности смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург, инцидент произошел 2 апреля. В результате автоаварии легковую машину разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней, погибли на месте.
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