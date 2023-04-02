Свердловские инспекторы ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Фото

02 апреля 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Причиной ДТП стал выезд «Ваз-2115» на встречную полосу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ГИБДД Свердловской области озвучили подробности ДТП с двумя погибшими на автодороге Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, 77-летний водитель автомобиля «Ваз-2115» из-за технических неполадок выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф», управляемым 65-летним мужчиной. «Происшествие произошло 2 апреля 2023 года, около 12 часов, на 173 километре трассы Пермь — Екатеринбург. По данным инспекторов, 77-летний водитель автомобиля „Ваз-2115“ из-за технических неполадок выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком „Даф“, управляемым 65-летним водителем. В результате ДТП автомашину „Ваз-2115“ разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней погибли на месте», — сообщили URA.RU в управлении Госавтоинспекции Свердловской области. Известно, что водитель грузового автомобиля был трезв. Погибшие в легковушке были пристегнуты ремнями безопасности. На месте ДТП было установлено реверсивное движение. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU сообщало о смертельном дорожном происшествии на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

В ГИБДД Свердловской области озвучили подробности ДТП с двумя погибшими на автодороге Пермь — Екатеринбург. По данным Госавтоинспекции, 77-летний водитель автомобиля «Ваз-2115» из-за технических неполадок выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Даф», управляемым 65-летним мужчиной. «Происшествие произошло 2 апреля 2023 года, около 12 часов, на 173 километре трассы Пермь — Екатеринбург. По данным инспекторов, 77-летний водитель автомобиля „Ваз-2115“ из-за технических неполадок выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком „Даф“, управляемым 65-летним водителем. В результате ДТП автомашину „Ваз-2115“ разорвало на две части, водитель и пассажир, ехавшие в ней погибли на месте», — сообщили URA.RU в управлении Госавтоинспекции Свердловской области. Известно, что водитель грузового автомобиля был трезв. Погибшие в легковушке были пристегнуты ремнями безопасности. На месте ДТП было установлено реверсивное движение. Инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU сообщало о смертельном дорожном происшествии на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.