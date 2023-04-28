В районе ЯНАО образовалась автомобильная пробка из-за метели. Скрин

29 апреля 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Из-за метели образовалась автомобильная пробка вблизи поселка Ханымей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Недалеко от поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО из-за метели образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Нет дороги. Машин двадцать стоим, не доехали до поселка километров двадцать», — написал Валерий в telegram-канале «Ханымей, о наболевшем». Ранее администрация поселка Ханымей разместила информацию об усилении ветра до 25 метров в секунду. В telegram-канале «Ханымей. Официально» также сообщили о закрытии выезда из поселка и дорог в сторону Муравленко и Вынгаяхи в связи с погодными условиями. URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое была закрыта дорога на Коротчаево. Также ГИБДД ЯНАО предупредило жителей округа об ограничении движения от Пуровска до Губкинского. Фото: скрин telegram-чата «Ханымей, о наболевшем»

Недалеко от поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО из-за метели образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Нет дороги. Машин двадцать стоим, не доехали до поселка километров двадцать», — написал Валерий в telegram-канале «Ханымей, о наболевшем». Ранее администрация поселка Ханымей разместила информацию об усилении ветра до 25 метров в секунду. В telegram-канале «Ханымей. Официально» также сообщили о закрытии выезда из поселка и дорог в сторону Муравленко и Вынгаяхи в связи с погодными условиями. URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое была закрыта дорога на Коротчаево. Также ГИБДД ЯНАО предупредило жителей округа об ограничении движения от Пуровска до Губкинского.