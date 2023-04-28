28 апреля 2023
27 апреля 2023

В районе ЯНАО образовалась автомобильная пробка из-за метели. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за метели образовалась автомобильная пробка вблизи поселка Ханымей Фото:

Недалеко от поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО из-за метели образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Нет дороги. Машин двадцать стоим, не доехали до поселка километров двадцать», — написал Валерий в telegram-канале «Ханымей, о наболевшем».

Ранее администрация поселка Ханымей разместила информацию об усилении ветра до 25 метров в секунду. В telegram-канале «Ханымей. Официально» также сообщили о закрытии выезда из поселка и дорог в сторону Муравленко и Вынгаяхи в связи с погодными условиями.

URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое была закрыта дорога на Коротчаево. Также ГИБДД ЯНАО предупредило жителей округа об ограничении движения от Пуровска до Губкинского.

Фото:

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Недалеко от поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО из-за метели образовалась автомобильная пробка. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Нет дороги. Машин двадцать стоим, не доехали до поселка километров двадцать», — написал Валерий в telegram-канале «Ханымей, о наболевшем». Ранее администрация поселка Ханымей разместила информацию об усилении ветра до 25 метров в секунду. В telegram-канале «Ханымей. Официально» также сообщили о закрытии выезда из поселка и дорог в сторону Муравленко и Вынгаяхи в связи с погодными условиями. URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое была закрыта дорога на Коротчаево. Также ГИБДД ЯНАО предупредило жителей округа об ограничении движения от Пуровска до Губкинского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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