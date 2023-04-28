Крупный пожар в курганском садоводстве тушит авиация

В пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» авиация МЧС России тушит крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 5 гектаров. В ликвидации пожара участвуют вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС», — рассказали в ведомстве.
На месте в ликвидации пожара в садовом товариществе задействованы 61 человек и 21 единица техники. Огнеборцы тушат пожар, используя все имеющиеся средства и ресурсы.
Ранее URA.RU сообщало, что спасателям удалось полностью потушить пожар в эвакуированном поселке Юрахлы (Курганская область). В населенном пункте работали вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.