28 апреля 2023

Крупный пожар в курганском садоводстве тушит авиация

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, малая авиация, самолет амфибия, самолеты, гидросамолет, самолет орион
Рядом с Курганом авиация МЧС тушит пожар Фото:

В пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» авиация МЧС России тушит крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 5 гектаров. В ликвидации пожара участвуют вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС», — рассказали в ведомстве.

На месте в ликвидации пожара в садовом товариществе задействованы 61 человек и 21 единица техники. Огнеборцы тушат пожар, используя все имеющиеся средства и ресурсы.

Ранее URA.RU сообщало, что спасателям удалось полностью потушить пожар в эвакуированном поселке Юрахлы (Курганская область). В населенном пункте работали вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем.

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В пригороде Кургана в СНТ «Полянка-2» авиация МЧС России тушит крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. «Огонь охватил 25 строений на общей площади 100 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 5 гектаров. В ликвидации пожара участвуют вертолет МИ-8 и самолет амфибия Бе-200 ЧС», — рассказали в ведомстве. На месте в ликвидации пожара в садовом товариществе задействованы 61 человек и 21 единица техники. Огнеборцы тушат пожар, используя все имеющиеся средства и ресурсы. Ранее URA.RU сообщало, что спасателям удалось полностью потушить пожар в эвакуированном поселке Юрахлы (Курганская область). В населенном пункте работали вертолет МИ-8 и пожарный поезд для борьбы с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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