Челябинцам рассказали, как обезопасить себя от клещей на природе

Челябинский минздрав выпустил памятку об укусах клещей

29 апреля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Минздрав рекомендует поставить прививку от клещевого энцефалита Фото: Виктор Хасаншин © URA.RU Минздрав Челябинской области выпустил памятку о том, как обезопасить себя от укуса клеща на природе. За последнюю неделю от укусов клещей пострадали более 650 жителей региона. Жителям рекомендуют надевать светлую одежду и не оставлять открытых участков кожи. «Если вы собираетесь на природу, наденьте светлую, однотонную одежду с длинными рукавами, закройте голову и шею, брюки заправьте в ботинки. На одежду нужно нанести специальные репелленты. Осматривайте себя каждые 15-30 минут», — рекомендует минздрав Челябинской области. Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться в травмпункт для его удаления. Самостоятельно снимать клеща не рекомендуется. В минздраве отметили, что наиболее надежным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. За последнюю неделю нападения клещей зарегистрированы в 35 муниципалитетах региона. От их укусов пострадало 650 человек, в том числе 222 ребенка.

Минздрав Челябинской области выпустил памятку о том, как обезопасить себя от укуса клеща на природе. За последнюю неделю от укусов клещей пострадали более 650 жителей региона. Жителям рекомендуют надевать светлую одежду и не оставлять открытых участков кожи. «Если вы собираетесь на природу, наденьте светлую, однотонную одежду с длинными рукавами, закройте голову и шею, брюки заправьте в ботинки. На одежду нужно нанести специальные репелленты. Осматривайте себя каждые 15-30 минут», — рекомендует минздрав Челябинской области. Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться в травмпункт для его удаления. Самостоятельно снимать клеща не рекомендуется. В минздраве отметили, что наиболее надежным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. За последнюю неделю нападения клещей зарегистрированы в 35 муниципалитетах региона. От их укусов пострадало 650 человек, в том числе 222 ребенка.