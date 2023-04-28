28 апреля 2023

Челябинцам рассказали, как обезопасить себя от клещей на природе

Челябинский минздрав выпустил памятку об укусах клещей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
Минздрав рекомендует поставить прививку от клещевого энцефалита Фото:

Минздрав Челябинской области выпустил памятку о том, как обезопасить себя от укуса клеща на природе. За последнюю неделю от укусов клещей пострадали более 650 жителей региона. Жителям рекомендуют надевать светлую одежду и не оставлять открытых участков кожи.

«Если вы собираетесь на природу, наденьте светлую, однотонную одежду с длинными рукавами, закройте голову и шею, брюки заправьте в ботинки. На одежду нужно нанести специальные репелленты. Осматривайте себя каждые 15-30 минут», — рекомендует минздрав Челябинской области.

Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться в травмпункт для его удаления. Самостоятельно снимать клеща не рекомендуется. В минздраве отметили, что наиболее надежным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

За последнюю неделю нападения клещей зарегистрированы в 35 муниципалитетах региона. От их укусов пострадало 650 человек, в том числе 222 ребенка.

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Минздрав Челябинской области выпустил памятку о том, как обезопасить себя от укуса клеща на природе. За последнюю неделю от укусов клещей пострадали более 650 жителей региона. Жителям рекомендуют надевать светлую одежду и не оставлять открытых участков кожи. «Если вы собираетесь на природу, наденьте светлую, однотонную одежду с длинными рукавами, закройте голову и шею, брюки заправьте в ботинки. На одежду нужно нанести специальные репелленты. Осматривайте себя каждые 15-30 минут», — рекомендует минздрав Челябинской области. Если клещ все-таки укусил, необходимо обратиться в травмпункт для его удаления. Самостоятельно снимать клеща не рекомендуется. В минздраве отметили, что наиболее надежным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. За последнюю неделю нападения клещей зарегистрированы в 35 муниципалитетах региона. От их укусов пострадало 650 человек, в том числе 222 ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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