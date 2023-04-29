Власти Варшавы с полицией ворвались в здание школы при посольстве РФ. Видео

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Польские власти попытались проникнуть в школу при посольстве РФ Фото:

Полиция и мэрия Варшавы сломали входную калитку на территорию школы при посольстве России, пытаясь проникнуть внутрь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть», — говорится в сообщении. Уточняется, что представитель мэрии вызвал специальные службы, чтобы сломать входную калитку. Позже они заблокировали ворота, повесив цепь с замком. Представитель посольства России Андрей Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными.

Ранее в Польше решили изъять здание школы при посольстве России. Согласно заявлению, МИД Польши обратился в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости. Также Польша решила изъять средства со счетов посольства России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Варшаве стоит ждать ответа от Кремля, передает телеканал 360.

Обновлено в 11:46:

Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание.

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Полиция и мэрия Варшавы сломали входную калитку на территорию школы при посольстве России, пытаясь проникнуть внутрь. Об этом сообщает РИА Новости. «Представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть», — говорится в сообщении. Уточняется, что представитель мэрии вызвал специальные службы, чтобы сломать входную калитку. Позже они заблокировали ворота, повесив цепь с замком. Представитель посольства России Андрей Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными. Ранее в Польше решили изъять здание школы при посольстве России. Согласно заявлению, МИД Польши обратился в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости. Также Польша решила изъять средства со счетов посольства России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Варшаве стоит ждать ответа от Кремля, передает телеканал 360. Обновлено в 11:46: Власти Польши дали время до 19.00 мск сотрудникам школы при посольстве России в Варшаве, чтобы покинуть здание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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