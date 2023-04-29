В ДНР открылся пункт выдачи посылок для военных из ХМАО

29 апреля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В ДНР заработал пункт выдачи посылок бойцам из Югры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой Народной Республике (ДНР) начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Как сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, туда доставлена очередная партия груза. «В рамках соглашения с Макеевкой в ДНР сегодня начал работу пункт выдачи посылок нашим солдатам, куда уже доставлена очередная партия гумгруза. Бойцы получат адресные посылки, продукты питания и необходимую технику — все, что собрано неравнодушными жителями Нягани и Октябрьского района», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что решение о задействовании армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Как сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, туда доставлена очередная партия груза. «В рамках соглашения с Макеевкой в ДНР сегодня начал работу пункт выдачи посылок нашим солдатам, куда уже доставлена очередная партия гумгруза. Бойцы получат адресные посылки, продукты питания и необходимую технику — все, что собрано неравнодушными жителями Нягани и Октябрьского района», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что решение о задействовании армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.