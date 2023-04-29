В ДНР открылся пункт выдачи посылок для военных из ХМАО

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В ДНР заработал пункт выдачи посылок бойцам из Югры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике (ДНР) начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Как сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, туда доставлена очередная партия груза.

«В рамках соглашения с Макеевкой в ДНР сегодня начал работу пункт выдачи посылок нашим солдатам, куда уже доставлена очередная партия гумгруза. Бойцы получат адресные посылки, продукты питания и необходимую технику — все, что собрано неравнодушными жителями Нягани и Октябрьского района», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что решение о задействовании армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) начал работу пункт выдачи посылок для военнослужащих из ХМАО. Как сообщил мэр Нягани Иван Ямашев, туда доставлена очередная партия груза. «В рамках соглашения с Макеевкой в ДНР сегодня начал работу пункт выдачи посылок нашим солдатам, куда уже доставлена очередная партия гумгруза. Бойцы получат адресные посылки, продукты питания и необходимую технику — все, что собрано неравнодушными жителями Нягани и Октябрьского района», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что решение о задействовании армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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