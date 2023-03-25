В ХМАО соберут адресные посылки для военнослужащих в зоне СВО

В ХМАО с 27 марта по 1 апреля будут собирать посылки для военных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Власти округа сообщили, что прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус.

«В Югре пройдет акция по сбору адресных посылок для участников специальной военной операции. Передать коробки для наших бойцов с необходимыми вещами и продуктами можно с 27 марта по 1 апреля в пункты сбора гуманитарной помощи», — сообщается в официальной группе властей региона в соцсети «ВКонтакте».

Каждая посылка должна весить не более 10 килограммов. При отправке нужно указать номер части. Организовал акцию комитет семей воинов Отечества Югры.

Ранее сообщалось, что в зону проведения СВО из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Груз доставят в течение 3-5 дней.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российской армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.