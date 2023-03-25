25 марта 2023

В ХМАО соберут адресные посылки для военнослужащих в зоне СВО

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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
В ХМАО с 27 марта по 1 апреля будут собирать посылки для военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Власти округа сообщили, что прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус.

«В Югре пройдет акция по сбору адресных посылок для участников специальной военной операции. Передать коробки для наших бойцов с необходимыми вещами и продуктами можно с 27 марта по 1 апреля в пункты сбора гуманитарной помощи», — сообщается в официальной группе властей региона в соцсети «ВКонтакте».

Каждая посылка должна весить не более 10 килограммов. При отправке нужно указать номер части. Организовал акцию комитет семей воинов Отечества Югры.

Ранее сообщалось, что в зону проведения СВО из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Груз доставят в течение 3-5 дней.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российской армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.

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В ХМАО объявлен сбор посылок для участников СВО. Власти округа сообщили, что прием и доставку посылок организует Гуманитарный добровольческий корпус. «В Югре пройдет акция по сбору адресных посылок для участников специальной военной операции. Передать коробки для наших бойцов с необходимыми вещами и продуктами можно с 27 марта по 1 апреля в пункты сбора гуманитарной помощи», — сообщается в официальной группе властей региона в соцсети «ВКонтакте». Каждая посылка должна весить не более 10 килограммов. При отправке нужно указать номер части. Организовал акцию комитет семей воинов Отечества Югры. Ранее сообщалось, что в зону проведения СВО из ХМАО отправили 16 автомобилей и посылки для военнослужащих. Груз доставят в течение 3-5 дней. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании российской армии принято для спасения мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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