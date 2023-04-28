28 апреля 2023

Екатеринбуржцы убрали тонны мусора на рок-субботнике. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в Дендрологическом парке. Екатеринбург, орлов алексей, листва, грабли, субботник
В парке Маяковского прошла акция «Особенности национальной уборки» Фото:

В Екатеринбурге в парке культуры и отдыха имени Маяковского прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки». На рок-субботнике горожане убрали более двух тонн мусора, рассказал журналист URA.RU с места событий.

«Команды собрали более 2,5 тонны мусора. Также среди участников разыграли билеты на рок-фестиваль „Кардиограмма“, Wildways, „Дискотека 90-х“», — сообщил корреспондент агентства.

Организатором стал фонд экологических инициатив «Компас» и штаб общественной поддержки «Единая Россия». «То, что вы сделали сегодня — это огромный вклад в развитие города. Почти две недели органы исполнительной власти Свердловской области проводят субботники на разных территориях. Хотелось бы отметить фонд „Компас“, что вы убираетесь и делаете город лучше», — заявил региональный министр экономики Денис Мамонтов, который также присутствовал вместе с семьей на уборке парка.

Все участники субботника получили в подарок мерч — футболки и банданы, а уборку проводили под музыку DJ Юрия «Макфлай» Облеухова. Также лекции и мастер-классы провели представители Немузея мусора и «Спецавтобазы». Завершился рок-субботник выступлением концертом Сергея Бобунца из группы «Смысловые галлюцинации».

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В Екатеринбурге в парке культуры и отдыха имени Маяковского прошла экологическая акция «Особенности национальной уборки». На рок-субботнике горожане убрали более двух тонн мусора, рассказал журналист URA.RU с места событий. «Команды собрали более 2,5 тонны мусора. Также среди участников разыграли билеты на рок-фестиваль „Кардиограмма“, Wildways, „Дискотека 90-х“», — сообщил корреспондент агентства. Организатором стал фонд экологических инициатив «Компас» и штаб общественной поддержки «Единая Россия». «То, что вы сделали сегодня — это огромный вклад в развитие города. Почти две недели органы исполнительной власти Свердловской области проводят субботники на разных территориях. Хотелось бы отметить фонд „Компас“, что вы убираетесь и делаете город лучше», — заявил региональный министр экономики Денис Мамонтов, который также присутствовал вместе с семьей на уборке парка. Все участники субботника получили в подарок мерч — футболки и банданы, а уборку проводили под музыку DJ Юрия «Макфлай» Облеухова. Также лекции и мастер-классы провели представители Немузея мусора и «Спецавтобазы». Завершился рок-субботник выступлением концертом Сергея Бобунца из группы «Смысловые галлюцинации».
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