Зеленский: Украина начнет контрнаступление без западной авиации

29 апреля 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Киев начнет атаку на Крым без поддержки западной авиации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев начнет контрнаступление без поддержки западной авиации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что «времени затягивать больше нет». «Современная авиация очень бы нам помогла в контрнаступлении. Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители», — говорится в telegram-канале Офиса президента Украины. Зеленский отметил, что если страны Запада не предоставят Киеву истребители F-16, то ВСУ будут терять больше солдат. Это, по словам украинского лидера, может лишь «тормозить процессы». Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ собираются захватывать Крым во время контрнаступления. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев разозлился на Зеленского из-за его заявления, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ.

Киев начнет контрнаступление без поддержки западной авиации. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что «времени затягивать больше нет». «Современная авиация очень бы нам помогла в контрнаступлении. Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители», — говорится в telegram-канале Офиса президента Украины. Зеленский отметил, что если страны Запада не предоставят Киеву истребители F-16, то ВСУ будут терять больше солдат. Это, по словам украинского лидера, может лишь «тормозить процессы». Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ собираются захватывать Крым во время контрнаступления. Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев разозлился на Зеленского из-за его заявления, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ.