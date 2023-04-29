Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Пригожин: контрнаступление ВСУ начнется до 15 мая
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ВСУ готовы начать контрнаступление до 15 мая, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия завершила подготовку и с большой долей вероятности начнет свое контрнаступление до 15 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«До 15 мая контрнаступление ВСУ будет просто вот 100%», — передает слова Пригожина WarGonzo. Он добавил, что украинская армия завершила всю необходимую подготовку и после улучшения погоды готова перейти к наступательным действиям.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что дождливая погода на Украине сохранится до 2 мая. После этой даты ВСУ дождутся просушки почвы, а затем перейдут в контрнаступление.

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Украинская армия завершила подготовку и с большой долей вероятности начнет свое контрнаступление до 15 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «До 15 мая контрнаступление ВСУ будет просто вот 100%», — передает слова Пригожина WarGonzo. Он добавил, что украинская армия завершила всю необходимую подготовку и после улучшения погоды готова перейти к наступательным действиям. Ранее Евгений Пригожин заявил, что дождливая погода на Украине сохранится до 2 мая. После этой даты ВСУ дождутся просушки почвы, а затем перейдут в контрнаступление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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