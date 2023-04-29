Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

ВСУ готовы начать контрнаступление до 15 мая, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия завершила подготовку и с большой долей вероятности начнет свое контрнаступление до 15 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«До 15 мая контрнаступление ВСУ будет просто вот 100%», — передает слова Пригожина
Ранее Евгений Пригожин заявил, что дождливая погода на Украине сохранится до 2 мая. После этой даты ВСУ дождутся просушки почвы, а затем перейдут в контрнаступление.
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