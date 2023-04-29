Пригожин раскрыл сроки контрнаступления ВСУ

Пригожин: контрнаступление ВСУ начнется до 15 мая

29 апреля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

ВСУ готовы начать контрнаступление до 15 мая, заявил Евгений Пригожин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия завершила подготовку и с большой долей вероятности начнет свое контрнаступление до 15 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «До 15 мая контрнаступление ВСУ будет просто вот 100%», — передает слова Пригожина WarGonzo . Он добавил, что украинская армия завершила всю необходимую подготовку и после улучшения погоды готова перейти к наступательным действиям. Ранее Евгений Пригожин заявил, что дождливая погода на Украине сохранится до 2 мая. После этой даты ВСУ дождутся просушки почвы, а затем перейдут в контрнаступление.

Украинская армия завершила подготовку и с большой долей вероятности начнет свое контрнаступление до 15 мая. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «До 15 мая контрнаступление ВСУ будет просто вот 100%», — передает слова Пригожина WarGonzo. Он добавил, что украинская армия завершила всю необходимую подготовку и после улучшения погоды готова перейти к наступательным действиям. Ранее Евгений Пригожин заявил, что дождливая погода на Украине сохранится до 2 мая. После этой даты ВСУ дождутся просушки почвы, а затем перейдут в контрнаступление.