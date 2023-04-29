Mash: 32 блогеров-миллионников проверят на неуплату налогов

29 апреля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Егор Крид и другие звезды будут проверены силовиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД России составило список из 32 блогеров с миллионными доходами и собирается проверить каждого на неуплату налогов. Об этом сообщили в telegram-канале Mash, где также уточнили, что силовики подготовили перечень заранее. «Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег — следом за Блиновской, Лерчек и Митрошиной. По нашей информации, все они попали в так называемый черный список инфоцыган, составленный МВД России», — сообщают авторы канала. По их информации, список был готов еще до начала первых арестов. При этом некоторые блогеры были вычеркнуты из списка, так как погасили свои задолженности по налогам. Ранее URA.RU сообщало, что массовые проверки блогеров начались с обысков у семьи блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. «Звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин тогда заявил агентству, что это событие может стать чередой проверок у инфлюенсеров. После череды открытых уголовных дел на блогеров в СК РФ также обратили внимание на создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая попыталась покинуть Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МВД России составило список из 32 блогеров с миллионными доходами и собирается проверить каждого на неуплату налогов. Об этом сообщили в telegram-канале Mash, где также уточнили, что силовики подготовили перечень заранее. «Инстасамку, Гусейна Гасанова, Егора Крида и еще 29 блогеров-миллионников также проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег — следом за Блиновской, Лерчек и Митрошиной. По нашей информации, все они попали в так называемый черный список инфоцыган, составленный МВД России», — сообщают авторы канала. По их информации, список был готов еще до начала первых арестов. При этом некоторые блогеры были вычеркнуты из списка, так как погасили свои задолженности по налогам. Ранее URA.RU сообщало, что массовые проверки блогеров начались с обысков у семьи блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. «Звездный» адвокат, глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин тогда заявил агентству, что это событие может стать чередой проверок у инфлюенсеров. После череды открытых уголовных дел на блогеров в СК РФ также обратили внимание на создателя «Марафона желаний» Елену Блиновскую, которая попыталась покинуть Россию.