Одного из обвиняемых в пожаре в Сосьве заключили под стражу

29 апреля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Одного из двух обвиняемых в пожаре в Сосьве отправили за решетку до 26 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Одного из двух специалистов по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа, обвиняемого по делу о масштабном пожаре в поселке Сосьва, арестовали до 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня», — пишет ведомство в Telegram. Но постановление суда пока не вступило в законную силу. Специалист МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Серовский прокурор просил суд избрать отправить обвиняемого под стражу, поскольку считает, что тот может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказав давление на свидетелей. Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинения в совершении преступлений двум задержанным гражданам в рамках расследования масштабного пожара в поселке Сосьва. Их обвиняют в уничтожении и повреждении имущества по неосторожности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одного из двух специалистов по пожарной безопасности Сосьвинского городского округа, обвиняемого по делу о масштабном пожаре в поселке Сосьва, арестовали до 26 июня. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Серове в отношении специалиста по пожарной безопасности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня», — пишет ведомство в Telegram. Но постановление суда пока не вступило в законную силу. Специалист МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение смерти двум лицам, особо крупного ущерба и существенное нарушение прав граждан и организаций). Серовский прокурор просил суд избрать отправить обвиняемого под стражу, поскольку считает, что тот может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, оказав давление на свидетелей. Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинения в совершении преступлений двум задержанным гражданам в рамках расследования масштабного пожара в поселке Сосьва. Их обвиняют в уничтожении и повреждении имущества по неосторожности.