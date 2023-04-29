Военный эксперт Насонов объяснил, чего не хватает ВСУ для наступления на Крым

Военный эксперт Насонов: география Крыма помешает наступлению ВСУ

30 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ не успели провести полноценную подготовку солдат для наступления, сказал Роман Насонов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским войскам не хватает техники, боеприпасов, резервов и подготовки личного состава для проведения результативного наступления на Крым. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов, отметив, что расположение полуострова значительно усложняет им задачу. «Для результативного наступления на Крым Украине не хватает на самом деле многого. У них недостаточно личного состава, техники, боеприпасов, инженерного, тылового и технического обеспечения для выполнения этой задачи. Та численность, которая у них имеется, не позволяет создать оперативный резерв, который необходим для попытки развития успеха. Есть одна особенность географии. Это полуостров, и поддержки с моря должной, естественно, нет», — сказал Роман Насонов. По данным разведки, ВСУ не успели провести должную подготовку бойцов, отметил военный эксперт. «У них нет времени, чтобы подготовить людей. Наша космическая группировка отслеживает все полигоны. Мы видим одиночную подготовку в составе отделений и взводов, но батальонные учения, которые должны быть венцом, мы не увидели», — объяснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины недооценили свои силы и РФ. «Самое главное, что у них нет осмысления, что захватить Крым невозможно. Они, видимо, недооценивают подготовку российской группировки по обеспечению безопасности данного субъекта РФ. Ответом на взвешенную, организованную попытку наступления в сторону субъекта Крыма будет адекватное воздействие на всю глубину боевых порядков, складирования и эшелонирования, техники, резервов, запасов, которые могут принимать участие в этой или других наступательных и оборонительных операциях», — подчеркнул ветеран боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинским войскам не хватает техники, боеприпасов, резервов и подготовки личного состава для проведения результативного наступления на Крым. Об этом в беседе с URA.RU заявил эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов, отметив, что расположение полуострова значительно усложняет им задачу. «Для результативного наступления на Крым Украине не хватает на самом деле многого. У них недостаточно личного состава, техники, боеприпасов, инженерного, тылового и технического обеспечения для выполнения этой задачи. Та численность, которая у них имеется, не позволяет создать оперативный резерв, который необходим для попытки развития успеха. Есть одна особенность географии. Это полуостров, и поддержки с моря должной, естественно, нет», — сказал Роман Насонов. По данным разведки, ВСУ не успели провести должную подготовку бойцов, отметил военный эксперт. «У них нет времени, чтобы подготовить людей. Наша космическая группировка отслеживает все полигоны. Мы видим одиночную подготовку в составе отделений и взводов, но батальонные учения, которые должны быть венцом, мы не увидели», — объяснил собеседник агентства. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины недооценили свои силы и РФ. «Самое главное, что у них нет осмысления, что захватить Крым невозможно. Они, видимо, недооценивают подготовку российской группировки по обеспечению безопасности данного субъекта РФ. Ответом на взвешенную, организованную попытку наступления в сторону субъекта Крыма будет адекватное воздействие на всю глубину боевых порядков, складирования и эшелонирования, техники, резервов, запасов, которые могут принимать участие в этой или других наступательных и оборонительных операциях», — подчеркнул ветеран боевых действий.