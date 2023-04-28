28 апреля 2023

Челябинцы выступили против исключения английского языка из школьной программы

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , школьник, класс, школьники
Родители школьников считают, что английский пригодится будущим инженерам Фото:

В Челябинске 81% родителей выступил против исключения английского языка из школьной программы. Они считают, что китайский язык, которым предлагают заменить английский, слишком сложен для изучения.

«В Челябинске 81% родителей выступает против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского они относятся настороженно: 63% против», — говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob.

Опрошенные отметили, что китайский язык сложен для изучения, методики его преподавания в России не устоялись. При этом инженерные специальности требуют обязательного знания английского. За изучения китайского выступили 17% опрошенных. Они пояснили свой выбор тем, что Россия сотрудничает с Китаем, что в дальнейшем приведет к потребности в знании китайского.

Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил за исключение английского языка из школьной программы. Он считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку.

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В Челябинске 81% родителей выступил против исключения английского языка из школьной программы. Они считают, что китайский язык, которым предлагают заменить английский, слишком сложен для изучения. «В Челябинске 81% родителей выступает против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского они относятся настороженно: 63% против», — говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob. Опрошенные отметили, что китайский язык сложен для изучения, методики его преподавания в России не устоялись. При этом инженерные специальности требуют обязательного знания английского. За изучения китайского выступили 17% опрошенных. Они пояснили свой выбор тем, что Россия сотрудничает с Китаем, что в дальнейшем приведет к потребности в знании китайского. Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил за исключение английского языка из школьной программы. Он считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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