Челябинцы выступили против исключения английского языка из школьной программы

29 апреля 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Родители школьников считают, что английский пригодится будущим инженерам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 81% родителей выступил против исключения английского языка из школьной программы. Они считают, что китайский язык, которым предлагают заменить английский, слишком сложен для изучения. «В Челябинске 81% родителей выступает против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского они относятся настороженно: 63% против», — говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob. Опрошенные отметили, что китайский язык сложен для изучения, методики его преподавания в России не устоялись. При этом инженерные специальности требуют обязательного знания английского. За изучения китайского выступили 17% опрошенных. Они пояснили свой выбор тем, что Россия сотрудничает с Китаем, что в дальнейшем приведет к потребности в знании китайского. Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил за исключение английского языка из школьной программы. Он считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку.

В Челябинске 81% родителей выступил против исключения английского языка из школьной программы. Они считают, что китайский язык, которым предлагают заменить английский, слишком сложен для изучения. «В Челябинске 81% родителей выступает против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского они относятся настороженно: 63% против», — говорится в исследовании, проведенном порталом SuperJob. Опрошенные отметили, что китайский язык сложен для изучения, методики его преподавания в России не устоялись. При этом инженерные специальности требуют обязательного знания английского. За изучения китайского выступили 17% опрошенных. Они пояснили свой выбор тем, что Россия сотрудничает с Китаем, что в дальнейшем приведет к потребности в знании китайского. Ранее сообщалось, что член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил за исключение английского языка из школьной программы. Он считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку.