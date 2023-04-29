29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Челябинской области продается база на берегу озера Большой Еланчик. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Верхний бор. Тюмень, берег, пляж, база отдыха верхний бор, верхний бор
Объект выставлен на продажу за 70 миллионов рублей Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная на озере Большой Еланчик. Стоимость объекта составляет 70 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.

«Предлагаем вам приобрести имущественный комплекс действующей базы отдыха на берегу заповедного озера Большой Еланчик. Объект расположен в 82 км от Челябинска и эксплуатируется круглогодично. Номерной фонд: трехэтажный спальный корпус, отдельно стоящий коттедж и 12 летних домиков с собственной мангальной зоной», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления добавил, что на базе построен крытый круглогодичный бассейн, есть кафе, банкетный зал, конференц-зал, спортзал, бильярдная комната, сауна и детская игровая комната. На улице оборудованы волейбольная и детская площадки, благоустроена береговая зона. Отопление объекта газовое, вода подается из артезианской скважины, электроснабжение центральное. Площадь строений составляет порядка четырех тысяч квадратных метров, участка — 6 Га.

Ранее стало известно, что областные турбазы строят новые объекты размещения из-за притока туристов. Как пояснила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко, тренд связан также с вливаниями государственных средств в развитие туризма.

Объект работает круглогодично
Объект работает круглогодично
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В Чебаркульском районе Челябинской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная на озере Большой Еланчик. Стоимость объекта составляет 70 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Предлагаем вам приобрести имущественный комплекс действующей базы отдыха на берегу заповедного озера Большой Еланчик. Объект расположен в 82 км от Челябинска и эксплуатируется круглогодично. Номерной фонд: трехэтажный спальный корпус, отдельно стоящий коттедж и 12 летних домиков с собственной мангальной зоной», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления добавил, что на базе построен крытый круглогодичный бассейн, есть кафе, банкетный зал, конференц-зал, спортзал, бильярдная комната, сауна и детская игровая комната. На улице оборудованы волейбольная и детская площадки, благоустроена береговая зона. Отопление объекта газовое, вода подается из артезианской скважины, электроснабжение центральное. Площадь строений составляет порядка четырех тысяч квадратных метров, участка — 6 Га. Ранее стало известно, что областные турбазы строят новые объекты размещения из-за притока туристов. Как пояснила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко, тренд связан также с вливаниями государственных средств в развитие туризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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