В Челябинской области продается база на берегу озера Большой Еланчик. Скрин 30 апреля 2023 в 00:18 Размер текста - 17 + Объект выставлен на продажу за 70 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Чебаркульском районе Челябинской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная на озере Большой Еланчик. Стоимость объекта составляет 70 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Предлагаем вам приобрести имущественный комплекс действующей базы отдыха на берегу заповедного озера Большой Еланчик. Объект расположен в 82 км от Челябинска и эксплуатируется круглогодично. Номерной фонд: трехэтажный спальный корпус, отдельно стоящий коттедж и 12 летних домиков с собственной мангальной зоной», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления добавил, что на базе построен крытый круглогодичный бассейн, есть кафе, банкетный зал, конференц-зал, спортзал, бильярдная комната, сауна и детская игровая комната. На улице оборудованы волейбольная и детская площадки, благоустроена береговая зона. Отопление объекта газовое, вода подается из артезианской скважины, электроснабжение центральное. Площадь строений составляет порядка четырех тысяч квадратных метров, участка — 6 Га. Ранее стало известно, что областные турбазы строят новые объекты размещения из-за притока туристов. Как пояснила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко, тренд связан также с вливаниями государственных средств в развитие туризма. Объект работает круглогодично Скрин с сайта «Авито» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Чебаркульском районе Челябинской области выставлена на продажу база отдыха, расположенная на озере Большой Еланчик. Стоимость объекта составляет 70 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Предлагаем вам приобрести имущественный комплекс действующей базы отдыха на берегу заповедного озера Большой Еланчик. Объект расположен в 82 км от Челябинска и эксплуатируется круглогодично. Номерной фонд: трехэтажный спальный корпус, отдельно стоящий коттедж и 12 летних домиков с собственной мангальной зоной», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления добавил, что на базе построен крытый круглогодичный бассейн, есть кафе, банкетный зал, конференц-зал, спортзал, бильярдная комната, сауна и детская игровая комната. На улице оборудованы волейбольная и детская площадки, благоустроена береговая зона. Отопление объекта газовое, вода подается из артезианской скважины, электроснабжение центральное. Площадь строений составляет порядка четырех тысяч квадратных метров, участка — 6 Га. Ранее стало известно, что областные турбазы строят новые объекты размещения из-за притока туристов. Как пояснила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко, тренд связан также с вливаниями государственных средств в развитие туризма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям