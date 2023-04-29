29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ХМАО запустят автобусы по дачным маршрутам. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры
Дачные автобусы в Урае начнут ходить с первого мая Фото:

В Урае (ХМАО) дачные автобусы запустят с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С 1 мая 2023 года на линию выходят дачные маршруты. Сохраняйте расписание», — сообщает пресс-служба администрации Урая в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщило, что администрация Сургута скорректирует расписание дачных маршрутов. Начиная с первого мая, для дачных автобусов увеличится продолжительность маршрута по городу.

Расписание дачных маршрутов в Урае
Расписание дачных маршрутов в Урае
Фото:

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В Урае (ХМАО) дачные автобусы запустят с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «С 1 мая 2023 года на линию выходят дачные маршруты. Сохраняйте расписание», — сообщает пресс-служба администрации Урая в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщило, что администрация Сургута скорректирует расписание дачных маршрутов. Начиная с первого мая, для дачных автобусов увеличится продолжительность маршрута по городу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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