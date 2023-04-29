Дачные автобусы в Урае начнут ходить с первого мая
В Урае (ХМАО) дачные автобусы запустят с 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«С 1 мая 2023 года на линию выходят дачные маршруты. Сохраняйте расписание», — сообщает пресс-служба администрации Урая в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщило, что администрация Сургута скорректирует расписание дачных маршрутов. Начиная с первого мая, для дачных автобусов увеличится продолжительность маршрута по городу.
Расписание дачных маршрутов в Урае
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