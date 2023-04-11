Власти Сургута скорректируют дачные маршруты с 1 мая

12 апреля 2023 в 23:02 Размер текста - 17 +

Сильные изменения в маршрутах не планируют, изменится охват города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Сургута (ХМАО) состоялось первое заседание комиссии по вопросам дачных маршрутов, где было принято решение внести корректировки с 1 мая. По информации, размещенной в официальном telegram-канале городских властей, маршруты 110, 111, 113 и 114 продолжат работу, но увеличится охват города. «Предложения и замечания горожан по организации маршрутной сети начала рассматривать совместная комиссия при Администрации города Сургута. По итогам принято решение внести корректирующие дополнения по некоторым маршрутам, которые начнут работу с 1 мая. Маршруты 110, 111, 113, 114 продолжат работу, но с некоторым увеличением охвата города», — говорится в сообщении. Директор департамента городского хозяйства Анна Коршунова отметила, что дачные маршруты рассматривается как отдельный блок транспортной схемы и нет цели их отменять, а нужно правильно настраивать. Предполагается, что режим внедрения транспортной схемы с корректирующими правками продлится до 1 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов призвал жителей города к диалогу из-за новой транспортной системы. Он подчеркнул, что в рамках проекта разработают наиболее оптимальную модель с учетом имеющихся ресурсов, а после обновления маршрутной сети среднее время поездки по городу сократится до получаса, увеличится количество автобусов на маршрутах, а пересадка в течение 45 минут поездки будет бесплатной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В администрации Сургута (ХМАО) состоялось первое заседание комиссии по вопросам дачных маршрутов, где было принято решение внести корректировки с 1 мая. По информации, размещенной в официальном telegram-канале городских властей, маршруты 110, 111, 113 и 114 продолжат работу, но увеличится охват города. «Предложения и замечания горожан по организации маршрутной сети начала рассматривать совместная комиссия при Администрации города Сургута. По итогам принято решение внести корректирующие дополнения по некоторым маршрутам, которые начнут работу с 1 мая. Маршруты 110, 111, 113, 114 продолжат работу, но с некоторым увеличением охвата города», — говорится в сообщении. Директор департамента городского хозяйства Анна Коршунова отметила, что дачные маршруты рассматривается как отдельный блок транспортной схемы и нет цели их отменять, а нужно правильно настраивать. Предполагается, что режим внедрения транспортной схемы с корректирующими правками продлится до 1 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута Андрей Филатов призвал жителей города к диалогу из-за новой транспортной системы. Он подчеркнул, что в рамках проекта разработают наиболее оптимальную модель с учетом имеющихся ресурсов, а после обновления маршрутной сети среднее время поездки по городу сократится до получаса, увеличится количество автобусов на маршрутах, а пересадка в течение 45 минут поездки будет бесплатной.