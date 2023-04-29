РВ: в Артемовске ВСУ устанавливали контейнеры с химвеществами. Видео 30 апреля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 + Бойцы ВСУ в костюмах химзащиты установили контейнеры с неизвестным веществом в Артемовске, сообщили в соцсети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом в Артемовске. Об этом сообщили в соцсетях. «На западе Артемовска украинские военные в костюмах химзащиты и противогазах устанавливали на передовой контейнеры с неизвестными веществами», — сообщили в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». При этом в соцсетях добавляют, что группа ВСУ уничтожена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом в Артемовске. Об этом сообщили в соцсетях. «На западе Артемовска украинские военные в костюмах химзащиты и противогазах устанавливали на передовой контейнеры с неизвестными веществами», — сообщили в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». При этом в соцсетях добавляют, что группа ВСУ уничтожена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям