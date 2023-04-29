29 апреля 2023

РВ: в Артемовске ВСУ устанавливали контейнеры с химвеществами. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, мчс, газ, химзащита, защитный костюм, химическая опасность, химия, газовая атака
Бойцы ВСУ в костюмах химзащиты установили контейнеры с неизвестным веществом в Артемовске, сообщили в соцсети Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом в Артемовске. Об этом сообщили в соцсетях.

«На западе Артемовска украинские военные в костюмах химзащиты и противогазах устанавливали на передовой контейнеры с неизвестными веществами», — сообщили в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». При этом в соцсетях добавляют, что группа ВСУ уничтожена.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом в Артемовске. Об этом сообщили в соцсетях. «На западе Артемовска украинские военные в костюмах химзащиты и противогазах устанавливали на передовой контейнеры с неизвестными веществами», — сообщили в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». При этом в соцсетях добавляют, что группа ВСУ уничтожена. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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