Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались установить контейнеры с неизвестным химическим веществом в Артемовске. Об этом сообщили в соцсетях.
«На западе Артемовска украинские военные в костюмах химзащиты и противогазах устанавливали на передовой контейнеры с неизвестными веществами», — сообщили в telegram-канале «Разгрузка Вагнера». При этом в соцсетях добавляют, что группа ВСУ уничтожена.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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