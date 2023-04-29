Актер Милош Бикович приедет со спектаклем в Екатеринбург

Сербский актер Милош Бикович и солисты Белградского драматического театра приедут со спектаклем «Ложь» 2 июня в Екатеринбург. Информация об этом следует из афишы мероприятия.
Спектакль «Ложь» состоится 2 июня в 19 часов во Дворце молодежи в Екатеринбурге, сообщает «Яндекс. Афиша». В главных ролях актеры Милош Бикович, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич, режиссер Никола Люца. Стоимость билетов варьируется от 2200 до 7000 рублей.
В основе спектакля лежит пьеса французского писателя Флориана Зеллера под названием «Ложь». «В центре внимания автора риторические формулы жизни — „ложь во спасение“, „ложь во благо“», — указано в афише мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге музыкальный спектакль «Страсти по Меркьюри» перенесли с 22 апреля на 24 сентября. Мюзикл посвящен фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри, который в 1991 году умер от СПИДа.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.