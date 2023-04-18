18 апреля 2023

В Екатеринбурге отменили мюзикл в честь музыканта со СПИДом

В Екатеринбурге отменили рок-мюзикл «Страсти по Меркьюри»
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль "Маяк". Екатеринбург, рок-музыкант, рок, сцена, рок концерт, би-2, рок звезды
Рок-мюзикл екатеринбуржцы увидят лишь грядущей осенью Фото:

Музыкальный спектакль «Страсти по Меркьюри», посвященный фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри, который в 1991 году умер от СПИДа, перенесли с 22 апреля на конец сентября. Об этом сообщают в своих соцсетях представители «Екатеринбург Экспо», где должно было пройти мероприятие.

«Рок-мюзикл „Страсти по Меркьюри“, запланированный на 22 апреля 2023 года, переносится на 24 сентября 2023 года. Все билеты действительны», — сообщает площадка.

Мюзикл был посвящен лучшим хитам Фредди Меркьюри, которые должны были исполнять петербургские исполнители Александр Гребенщиков и Инна Бедных. Технически спектакль считается сложным, так как в нем использованы уникальные видеоэффекты и голограммы.

Ранее Певица МакSим отменила выступление в Екатеринбурге. Причиной стали проблемы со здоровьем. Последний раз исполнительница приезжала в столицу Урала на Ural Music Night в 2022 году, где на нее напала фанатка.

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Музыкальный спектакль «Страсти по Меркьюри», посвященный фронтмену группы Queen Фредди Меркьюри, который в 1991 году умер от СПИДа, перенесли с 22 апреля на конец сентября. Об этом сообщают в своих соцсетях представители «Екатеринбург Экспо», где должно было пройти мероприятие. «Рок-мюзикл „Страсти по Меркьюри“, запланированный на 22 апреля 2023 года, переносится на 24 сентября 2023 года. Все билеты действительны», — сообщает площадка. Мюзикл был посвящен лучшим хитам Фредди Меркьюри, которые должны были исполнять петербургские исполнители Александр Гребенщиков и Инна Бедных. Технически спектакль считается сложным, так как в нем использованы уникальные видеоэффекты и голограммы. Ранее Певица МакSим отменила выступление в Екатеринбурге. Причиной стали проблемы со здоровьем. Последний раз исполнительница приезжала в столицу Урала на Ural Music Night в 2022 году, где на нее напала фанатка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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