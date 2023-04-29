Пермякам обещают платить до 165 тысяч рублей за монтаж сантехники в ЛНР и ДНР

30 апреля 2023 в 02:43 Размер текста - 17 +

Пермским строителей зовут работать в ЛНР и ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU За монтаж сантехники и выполнение бетонных работ на территории Луганской и Донецкой народных республик вахтовикам из Пермского края обещают платить до 165 тысяч рублей. Общий сбор бригад будет проходить в Омске или Казани, указано на платформе бесплатных объявлений. «Нужны строители для восстановительных работ в ДНР и ЛНР. Обязанности: бетонные и монтажные работы, монтаж сантехники и канализации. Работа вахтовым методом. Зарплата: от 122 358 до 165 000 рублей», — говорится в сообщении на портале Avito. Работодатель обещает соискателям бесплатное питание и проживание. Проезд будет компенсирован в полном объеме после завершения вахты. Ранее пермякам предлагали поехать в Луганск работать водителями строительной техники. За это обещали месячную заработную плату в 170 тысяч рублей. При этом штукатурам, малярам, плиточникам и облицовщикам из Пермского края готовы были платить до 180 тысяч рублей.

За монтаж сантехники и выполнение бетонных работ на территории Луганской и Донецкой народных республик вахтовикам из Пермского края обещают платить до 165 тысяч рублей. Общий сбор бригад будет проходить в Омске или Казани, указано на платформе бесплатных объявлений. «Нужны строители для восстановительных работ в ДНР и ЛНР. Обязанности: бетонные и монтажные работы, монтаж сантехники и канализации. Работа вахтовым методом. Зарплата: от 122 358 до 165 000 рублей», — говорится в сообщении на портале Avito. Работодатель обещает соискателям бесплатное питание и проживание. Проезд будет компенсирован в полном объеме после завершения вахты. Ранее пермякам предлагали поехать в Луганск работать водителями строительной техники. За это обещали месячную заработную плату в 170 тысяч рублей. При этом штукатурам, малярам, плиточникам и облицовщикам из Пермского края готовы были платить до 180 тысяч рублей.