29 апреля 2023
28 апреля 2023

Пермякам обещают платить до 165 тысяч рублей за монтаж сантехники в ЛНР и ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермским строителей зовут работать в ЛНР и ДНР Фото:

За монтаж сантехники и выполнение бетонных работ на территории Луганской и Донецкой народных республик вахтовикам из Пермского края обещают платить до 165 тысяч рублей. Общий сбор бригад будет проходить в Омске или Казани, указано на платформе бесплатных объявлений.

«Нужны строители для восстановительных работ в ДНР и ЛНР. Обязанности: бетонные и монтажные работы, монтаж сантехники и канализации. Работа вахтовым методом. Зарплата: от 122 358 до 165 000 рублей», — говорится в сообщении на портале Avito.

Работодатель обещает соискателям бесплатное питание и проживание. Проезд будет компенсирован в полном объеме после завершения вахты.

Ранее пермякам предлагали поехать в Луганск работать водителями строительной техники. За это обещали месячную заработную плату в 170 тысяч рублей. При этом штукатурам, малярам, плиточникам и облицовщикам из Пермского края готовы были платить до 180 тысяч рублей.

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За монтаж сантехники и выполнение бетонных работ на территории Луганской и Донецкой народных республик вахтовикам из Пермского края обещают платить до 165 тысяч рублей. Общий сбор бригад будет проходить в Омске или Казани, указано на платформе бесплатных объявлений. «Нужны строители для восстановительных работ в ДНР и ЛНР. Обязанности: бетонные и монтажные работы, монтаж сантехники и канализации. Работа вахтовым методом. Зарплата: от 122 358 до 165 000 рублей», — говорится в сообщении на портале Avito. Работодатель обещает соискателям бесплатное питание и проживание. Проезд будет компенсирован в полном объеме после завершения вахты. Ранее пермякам предлагали поехать в Луганск работать водителями строительной техники. За это обещали месячную заработную плату в 170 тысяч рублей. При этом штукатурам, малярам, плиточникам и облицовщикам из Пермского края готовы были платить до 180 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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