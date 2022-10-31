Пермякам предлагают работу в Луганске с зарплатой в 170 тысяч

В Луганске пермякам предлагают работать водителями экскаваторов и бульдозеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Пермского края предлагают поехать в Луганск работать водителями строительной техники. За это обещают месячную заработную плату в 170 тысяч рублей. Объявление с описанием вакансий размещено на сайте «Авито».

«На вахту требуются водители на спецтехнику — бульдозер и экскаватор в Луганск. Наличие водительского удостоверения — обязательно. 171 тысяча рублей, зарплата указана за месяц работы, также положены суточные, 200 рублей в день. Вахта — 60 дней», — говорится в объявлении.

Рабочим предоставят трехразовое питание, проживание и спецодежду. Отправка до Луганска организуется автобусом из Москвы. Из Пермского края до столицы соискатели добираются самостоятельно, расходы на дорогу компенсирует работодатель.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают поехать в Донбасс для восстановления объектов инфраструктуры. За это готовы платить 180 тысяч рублей в месяц.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по освобождению территорий Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является защита мирных жителей от агрессии киевского режима.