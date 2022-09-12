Пермякам готовы платить за работу в Донбассе 180 тысяч рублей

Пермякам предлагают работу на стройках Донбасса за 180 тысяч рублей

Строителям обещают предоставить жилье и трехразовое питание Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Пермского края предлагают поехать в Донбасс для восстановления объектов инфраструктуры. За это предлагают заработную плату до 180 тысяч рублей. Объявление о рабочих вакансиях разместило на сайте «Авито» предприятие ООО «Стройком».

«Срочный набор, восстановление Донбасса (Донецк). Ставка от 300 рублей в час, 6/1, 11 часов. Проезд предоставляется, официальное трудоустройство, белая зарплата. Приветствуется опыт работы по специальностям: штукатур, маляр, плиточник, облицовщик, монтажник», — указано в объявлении.

Уточняется, что рабочим обеспечат проживание в общежитии, трехразовое питание и аванс дважды в месяц по 3 тысячи рублей, при этом вахта рассчитана на 2 месяца. Предприятие также разместило объявление о наборе в Пермском крае для поездки в Донбасс разнорабочих, в том числе без опыта работы в строительстве. Им предлагают аналогичные условия с заработной платой до 135 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут работать в Донбасс охранниками школ и детских садов. За это предлагают зарплату в 170 тысяч рублей.

Специальная операция РФ проводится на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритетом российской армии является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и исключение жертв среди мирного населения.