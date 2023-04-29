Меркель заявила, что использовала все попытки предотвратить СВО

30 апреля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель также выступила в защиту своей политики в отношении России Фото: bundesregierung.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что использовала все средства, чтобы попытаться предотвратить спецоперацию на Украине. Ее заявление опубликовано в немецкой газете. «Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — сказала Меркель в интервью газете Die Zeit . «То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — подчеркнула она. Кроме того, она выступила в защиту своей политики в отношении РФ. Так, Меркель поддержала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках минского процесса. Она добила, что многим мирные переговоры не нужны, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд объяснил, почему не удалось предотвратить конфликт на Украине. По его словам, некоторое страны Запада не смогли убедить президента РФ Владимира Путина, что в случае начала СВО последует жесткий ответ Запада. Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что спецоперация будет носить затяжной характер. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что прекращать спецоперацию на Украине до достижения всех целей России нельзя, так как это не предотвратит, а лишь отложит новую войну. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь считает, что конфликта на Украине можно было избежать при выполнении Минских соглашений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что использовала все средства, чтобы попытаться предотвратить спецоперацию на Украине. Ее заявление опубликовано в немецкой газете. «Я использовала все, что было в моем распоряжении, чтобы попытаться предотвратить эту ситуацию», — сказала Меркель в интервью газете Die Zeit. «То, что это не удалось, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — подчеркнула она. Кроме того, она выступила в защиту своей политики в отношении РФ. Так, Меркель поддержала усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках минского процесса. Она добила, что многим мирные переговоры не нужны, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд объяснил, почему не удалось предотвратить конфликт на Украине. По его словам, некоторое страны Запада не смогли убедить президента РФ Владимира Путина, что в случае начала СВО последует жесткий ответ Запада. Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что спецоперация будет носить затяжной характер. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что прекращать спецоперацию на Украине до достижения всех целей России нельзя, так как это не предотвратит, а лишь отложит новую войну. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь считает, что конфликта на Украине можно было избежать при выполнении Минских соглашений.