29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Тюмени с 3 мая ожидается теплая погода

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Яблони цветут. Тюмень, весна, яблони цветут, яблони
Теплая погода продержится до воскресенья Фото:

С 3 мая в Тюмени ожидается теплая погода, однако ветер будет сильнее, чем раньше. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo.

«В среду, 3 мая, будет теплая, но облачная погода. Температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако сила ветра составит 9-12 метров в секунду. По прогнозу 4 мая погода еще потеплеет до +25 градусов, ветер будет немного меньше 9-10 метров в секунду, день обещает быть облачным», — сообщает сайт метеослужбы.

Также 5 и 6 мая температура воздуха будет в районе +24 и +25 градусов. Порывы ветра будут с 9 до 11 метров в секунду. По прогнозу такая погода продержится до воскресенья 7 мая. В последний теплый день обещается дождь в 02:00.

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С 3 мая в Тюмени ожидается теплая погода, однако ветер будет сильнее, чем раньше. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo. «В среду, 3 мая, будет теплая, но облачная погода. Температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако сила ветра составит 9-12 метров в секунду. По прогнозу 4 мая погода еще потеплеет до +25 градусов, ветер будет немного меньше 9-10 метров в секунду, день обещает быть облачным», — сообщает сайт метеослужбы. Также 5 и 6 мая температура воздуха будет в районе +24 и +25 градусов. Порывы ветра будут с 9 до 11 метров в секунду. По прогнозу такая погода продержится до воскресенья 7 мая. В последний теплый день обещается дождь в 02:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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