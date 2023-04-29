В Тюмени с 3 мая ожидается теплая погода

С 3 мая в Тюмени ожидается теплая погода, однако ветер будет сильнее, чем раньше. Такой прогноз на следующую неделю дает сервис Gismeteo.
«В среду, 3 мая, будет теплая, но облачная погода. Температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако сила ветра составит 9-12 метров в секунду. По прогнозу 4 мая погода еще потеплеет до +25 градусов, ветер будет немного меньше 9-10 метров в секунду, день обещает быть облачным», — сообщает сайт метеослужбы.
Также 5 и 6 мая температура воздуха будет в районе +24 и +25 градусов. Порывы ветра будут с 9 до 11 метров в секунду. По прогнозу такая погода продержится до воскресенья 7 мая. В последний теплый день обещается дождь в 02:00.
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